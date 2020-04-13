Аваков рассказал, как наказали церковников за многолюдные богослужения

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Общество возмутили многолюдные богослужения во время карантина

В Украине трем церковникам полиция выписала административные штрафы за нарушение правил карантина. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков. Министр отметил, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за скоплений людей в некоторых церквях, несмотря на запрет массовых собраний, информирует enovosty.com/news.

Глава ведомства рассказал о том, что церковникам в трёх случаях полицией вынесены админ штрафы, а ещё по двенадцати случаях изучаются материалы.

Отметим, ситуация вызвала волну негодования в обществе. Людей возмутило то, что запрещено прогуливаться по паркам в то время, как люди собираются около церквей.

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Отметим, в разных странах по-разному справляются с религиозными собраниями. В частности, в Израили решили запаять двери в синагогах, а также — наказали штрафами тех, кто нарушил карантин.