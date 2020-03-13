В Украине прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

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В пресс-службе Минсоцполитики сообщили, что в Украине прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

В пресс-службе Минсоцполитики сообщили, что Министерство социальной политики Украины совместно с народными депутатами планирует разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума, информирует enovosty.com/news.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что министерство принципиально выступает за пересмотр методики по расчету прожиточного минимума. Прожиточный минимум является одним из самых важных показателей в политике государства, поскольку на его основе рассчитываются различные выплаты, штрафы, помощи и т.д.

Марина Лазебная сообщила, что увеличение размера прожиточного минимума приводит к автоматическому перерасчету многих выплат и поэтому появляется необходимость в поиске новых средств. А новый подход поможет создать единую систему, как инструмент борьбы с бедностью

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Ранее сообщалось, что Кабмин планирует постепенно увеличивать прожиточный минимум до уровня, который будет соответствовать 30-40% размера средней зарплаты.