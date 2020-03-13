Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

13.03.2020 г.
17:52Украина и США создают газовый хаб: подробности
16:42Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны
16:18В Украине прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому
15:52Правоохранители блокировали масштабную контрабанду медицинских масок из Украины
08:38Как взять отпуск из-за карантина у детей. Украинцами дали важный совет
08:32Скандальный рейс из Милана: Главный санитарный врач сделал заявление
12.03.2020 г.
23:00Обед на миллион: мыши залезли в банкомат и съели там почти все деньги (ФОТО)
Все новости общества

Аналитика

13.03.2020

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, - такими ...
13.03.2020

Путин – Кощей Бессмертный наших дней

Путин – Кощей Бессмертный наших дней
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» – так пелось в советской песне под названием «Марш авиаторов». Похоже, Путин решил сделать былью русскую народную ...
12.03.2020

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Дональд Трамп решил закрыть Америку от европейцев, в Украине начался карантин, а цены на нефть продолжают удивлять, - такими были главные новости сегодня, ...

Последние новости

13.03.2020 г.
21:16 Попытки РФ вмешаться в президентские выборы США становятся все более изощренными, - Associated Press
20:42 Министерство обороны РФ "кинуло" очередное предприятие ВПК РФ, - Злой Одеесит
20:26 «Нам нужна социальная жизнь»: французы выступают против закрытия ресторанов из-за коронавируса
19:42 В Италии за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 25%
19:23 В столице на мосту Патона прорвало теплотрассу (ВИДЕО)
18:56 В Германии из-за коронавируса могут национализировать компании
18:16 В Евросоюзе сообщили, что коронавирус остановить невозможно
17:52 Украина и США создают газовый хаб: подробности
17:25 Сейчас для Украины открывается окно возможностей, - Алексей Кущ
16:42 Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны
16:18 В Украине прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому
15:57 Украина закрывает границы
15:52 Правоохранители блокировали масштабную контрабанду медицинских масок из Украины
15:50 В Украине умер первый человек от коронавируса
15:04 НБУ за три дня потратил на поддержку гривны 700 млн долл
15:00 Какие военные учения и авиашоу США отменили из-за коронавируса
14:20 Состояние 20 богатейших людей мира сократилось на $78 млрд за один день, - Forbes
14:02 ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов
13:40 Lockheed Martin протестирует лазерное оружие HELIOS в 2020 году
13:00 Киевские таможенники предотвратили контрабанду древних артефактов в почтовой посылке
12:40 До €30 000: Во Франции начнут серьезно штрафовать за модернизацию электровелосипедов
12:20 Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии
11:57 В Сети подробно рассказали о мощном обстреле в Донецке
11:09 Коронавирус: У Кличко пригрозили закрытием города
10:58 Короновирус уйдет до июня. Но есть условие
09:54 У Лукашенко заметили симптомы коронавируса
09:46 Пыталась обмануть: Известную российскую юмористку не пустили в Украину
08:43 Российские шпионы нарвались на истребители НАТО
08:41 Жена Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
08:38 Как взять отпуск из-за карантина у детей. Украинцами дали важный совет
08:32 Скандальный рейс из Милана: Главный санитарный врач сделал заявление
08:26 Эпидемия коронавируса: В Китае заявили, что болезнь могли завезти американские военные
07:50 Сотни голодных обезьян заполонили опустевший район в Таиланде в поисках еды (ФОТО)
07:40 Китай завершает строительство второго универсального десантного корабля Type 075 (ФОТО)
07:00 Панике - нет! Итальянский доктор дала несколько советов по поводу эпидемии коронавируса
12.03.2020 г.
23:00 Обед на миллион: мыши залезли в банкомат и съели там почти все деньги (ФОТО)
23:00 В США разрабатывают беспилотную субмарину, управляемую искусственным интеллектом
22:40 В ОРДЛО к задержанным систематически применяют пытки, - отчет ООН
22:20 В Верховной Раде ввели карантин: подробности
21:42 В Италии от коронавируса умерло больше тысячи человек
21:14 Эксперт рассказал, как коронавирус пошатнет рынок технологий
20:58 В Европейском центробанке рассказали о мерах борьбы с последствиями коронавируса
20:28 Нефтяное цунами грядет: все больше стран ОПЕК+ раскручивают вентили добычи, - Злой Одессит
19:42 Сегодня у европейских фондовых рынков был один из худших дней в истории: подробности
19:18 СБУ блокировала масштабное производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции (ВИДЕО)
18:58 Курс доллара продолжает расти
18:26 Трамп приглашает Китай присоединится к соглашению "New START agreement"
17:42 Трамп освобождает малый и средний бизнес от уплаты налогов на 3 месяца
17:27 В Нацбанке будут обеззараживать банкноты от коронавируса
16:52 В Киеве заработали первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения: уже зафиксировано 32 541 нарушений
16:17 Нацбанк снижает учетную ставку до 10%
15:46 На “Курганском бройлере” из-за долгов могут отключить электроэнергию, что угрожает массовым падежом птицы - экс-директор
15:38 Рост мировой экономики в 2020 году уменьшится, - Александр Охрименко
15:04 В Нацбанке рассказали о последствиях коронавируса для украинской экономики
15:00 Бывшие работники Tesla утверждают, что компания все еще борется с ломающимися роботами
14:40 Минобразования из-за карантина назвало новые даты пробного ВНО
14:00 Сотрудники «Киевпастранса» показали, как дезинфицируют общественный транспорт (ФОТО)
13:40 Компания Raytheon начнет производить системы обороны Patriot для Бахрейна
13:20 В BMW приняли решение снять с производства культовый автомобиль
13:00 Турция не собирается выводить своих военных из Идлиба
Все новости »

Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны

Главная » Последние новости » Новости общества » Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны
 
Печать Отправить на почту

 

 

Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны из-за коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны из-за ситуации с коронавирусом, информирует enovosty.com/news.

Алексей Данилов отметил, что у СНБО большая просьба к украинцам. СНБО рекомендует ограничить перемещения как внутри страны, так и по возможности перемещения за границей. Необходимо обезопасить себя от той болезни, «которая бурлит в мире»

Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в мире Украина через 48 часов на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан. Секретарь СНБО отметил, что «после завершения этих двух недель Совет нацбезопасности примет отдельное решение, что делать дальше, и зависеть оно будет от того, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19 в мире».

Читайте: НБУ снял административные ограничения с некоторых валютных операций


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1256

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике
С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов
Итоги дня: Короновирусные ограничения, дебютное решение Кабмина и судьба санкций
Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики
Все статьи


Читайте также

НБУ снял административные ограничения с некоторых валютных операций

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине полностью запретили трансляцию еще одного российского канала (12919)

Путин и Конституция: новая карикатура Сергея Елкина (ФОТО) (5448)

Хуже не будет: в Сети появилась меткая фотожаба на тему поиска министров на вакантные должности (5280)

Минобразования предложило изменить форму обучения в ПТУ (4911)

Подача воды в Крым - одно из условий, которое поставил Путин на переговорах в Париже - источники (4179)

Коронавирус в "ЛНР": Журналистка рассказала о реальной ситуации (3020)

ВСУ получили несколько десятков модернизированных танков Т-72АМТ (ВИДЕО) (2894)

Панику вокруг коронавируса высмеяли карикатурой с Адамом и Евой (2539)

Россия готовится забрать оккупированные территории независимо от дальнейшего статуса - Климкин (2468)

Дело Шеремета: в ССО ждут возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций (2446)

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Сокол-2»
Беспилотный летательный аппарат «М-6 Жайвир»
Беспилотный летательный аппарат «R-600»
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Вся армия    >>

Персоны

Олег
СКРИПКА
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
Виктор
ОРБАН
Анна
НОВОСАД
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине полностью запретили трансляцию еще одного российского канала (12919)

Пыталась обмануть: Известную российскую юмористку не пустили в Украину (10576)

Меняют сознание: Житель Донецка рассказал о реальной ситуации на востоке (7692)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...



bigmir)net TOP 100

 