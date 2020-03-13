Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны

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Секретарь СНБО призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны из-за коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает украинцев ограничить перемещения внутри страны из-за ситуации с коронавирусом, информирует enovosty.com/news.

Алексей Данилов отметил, что у СНБО большая просьба к украинцам. СНБО рекомендует ограничить перемещения как внутри страны, так и по возможности перемещения за границей. Необходимо обезопасить себя от той болезни, «которая бурлит в мире»

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в мире Украина через 48 часов на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан. Секретарь СНБО отметил, что «после завершения этих двух недель Совет нацбезопасности примет отдельное решение, что делать дальше, и зависеть оно будет от того, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19 в мире».

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