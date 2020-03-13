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Правоохранители блокировали масштабную контрабанду медицинских масок из Украины

Главная » Последние новости » Новости общества » Правоохранители блокировали масштабную контрабанду медицинских масок из Украины
 
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Нацполиция блокировала вывоз из Украины медицинских масок

В международном аэропорту «Борисполь» полиция совместно с сотрудниками таможенной и пограничной служб блокировали вывоз из страны медицинских масок. Злоумышленники пытались переправить через границу в Италию и Объединенные Арабские Эмираты 1,5 тонны масок, информирует enovosty.com/news.

Сейчас сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители блокировали масштабную контрабанду медицинских масок из Украины

Санкция статьи предусматривает штраф от четырехсот до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Подготовлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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