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СБУ блокировала масштабную схему незаконного приобретения россиянами гражданства одной из стран ЕС

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Контрразведка СБУ блокировала масштабную схему незаконного приобретения россиянами гражданства одной из стран ЕС

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила функционирование масштабной преступной схемы по легализации граждан РФ на территории Евросоюза, информирует enovosty.com/news.

По версии следствия, незаконный механизм организовал гражданин Украины. Схема реализовывалась в два этапа и проходила при участии должностных лиц органов юстиции одной из европейских стран, а также иностранных адвокатов и нотариусов.

Сначала украинец подыскивал клиентов на территории России и изготавливал для заказчиков фальсифицированные документы, дающие право на получение гражданства страны ЕС по ускоренной процедуре.

СБУ блокировала масштабную схему незаконного приобретения россиянами гражданства одной из стран ЕС

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Затем через коррупционные связи с сотрудниками органов юстиции и адвокатами иностранного государства организатор схемы обеспечивал положительное рассмотрение заявок, сдачу экзаменов на знание языка, принятие присяги и других предусмотренных процедур. По предварительной информации, таким образом легализовывали более 100 россиян ежемесячно.

Во время следственных действий правоохранители изъяли доказательства масштабной противоправной деятельности, в том числе материалы по незаконной легализации для более тысячи граждан РФ и других стран СНГ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства дела и другие лица, причастные к сделке, в том числе и иностранцы.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1873

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