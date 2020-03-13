СБУ блокировала масштабную схему незаконного приобретения россиянами гражданства одной из стран ЕС
Контрразведка СБУ блокировала масштабную схему незаконного приобретения россиянами гражданства одной из стран ЕС
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила функционирование масштабной преступной схемы по легализации граждан РФ на территории Евросоюза, информирует enovosty.com/news.
По версии следствия, незаконный механизм организовал гражданин Украины. Схема реализовывалась в два этапа и проходила при участии должностных лиц органов юстиции одной из европейских стран, а также иностранных адвокатов и нотариусов.
Сначала украинец подыскивал клиентов на территории России и изготавливал для заказчиков фальсифицированные документы, дающие право на получение гражданства страны ЕС по ускоренной процедуре.
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Затем через коррупционные связи с сотрудниками органов юстиции и адвокатами иностранного государства организатор схемы обеспечивал положительное рассмотрение заявок, сдачу экзаменов на знание языка, принятие присяги и других предусмотренных процедур. По предварительной информации, таким образом легализовывали более 100 россиян ежемесячно.
Во время следственных действий правоохранители изъяли доказательства масштабной противоправной деятельности, в том числе материалы по незаконной легализации для более тысячи граждан РФ и других стран СНГ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства дела и другие лица, причастные к сделке, в том числе и иностранцы.