В Херсоне полицейские блокировали деятельность наркогруппировки

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В Нацполиции сообщили, что в Херсоне полицейские блокировали деятельность наркогруппировки

В Херсоне работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением областного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили группу лиц, которые подозреваются в сбыте тяжелых наркотиков на территории области, информирует enovosty.com/news.

Организатор группы находился в розыске за совершение тяжкого преступления. У участников группировки изъяты банковские карточки, большое количество мобильных телефонов, деньги, оружие, автомобили и наркотики, приблизительная стоимость которых составляет 500 000 гривен.

Полицейские выяснили, что группа состояла из семи мужчин и одной женщины. Злоумышленники использовали средства конспирации, постоянно меняли телефоны, адреса проживания и автомобили. Роли между участниками были четко распределены. Организатор незаконного бизнеса руководил действиями своих сообщников, другие отвечали за непрерывное снабжение наркотиков, прием заказов, фасовки и сбыт. Наркозелье сбывали как с помощью интернета, так и во время личных встреч с клиентами. Денежные средства получали на банковские карточки.

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