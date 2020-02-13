В Украине увеличилось количество безналичных расчетов платежными картами

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В Нацбанке сообщают, что если раньше украинцы в основном снимали средства с платежных карточек в банкоматах, то сейчас все чаще осуществляют безналичные расчеты

В Национальном банке Украины сообщили, что развитие безналичных расчетов и инновационных сервисов с использованием платежных карт оказывает положительное влияние на финансовые привычки граждан, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке сообщают, что если раньше украинцы в основном снимали средства с платежных карточек в банкоматах, то сейчас все чаще осуществляют безналичные расчеты. В 2019 году платежными карточками чаще всего рассчитывались в торговых сетях (51,2%).

Украинцы также активно переводили средства с одной платежной карты на другую (42,4%).

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По состоянию на 1 января 2020 году количество платежных карт в Украине выросло на 16% и составило 68 900 000 шт. Около две трети от общего количества платежных карточек являются активными картами (61,2%).