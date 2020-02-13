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В столице СБУ блокировала поставки 17 тонн контрафактного спирта

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В столице сотрудники СБУ блокировала поставки 17 тонн контрафактного спирта

В Киеве Служба безопасности Украины блокировала поставки этилового спирта неизвестного происхождения в места розничной торговли, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы получили информацию о нелегальной доставке в Киев оптовой партии подакцизного товара. Во время проверки грузового автомобиля на одном из складов Оболонского района правоохранители обнаружили 17 тонн контрафактного спирта. Товар сопровождали 5 жителей из разных областей Украины.

По оперативной информации, дельцы пытались реализовать продукцию через небольшие торговые точки по поддельным документам. Стоимость «груза» составляет около 900 000 гривен.

В столице СБУ блокировала поставки 17 тонн контрафактного спирта

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины планируется проведение экспертиз обнаруженного контрафакта. Устанавливаются поставщики, заказчики и другие лица, причастные к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились совместно с прокуратурой Киева и следователями столичной полиции.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 110

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