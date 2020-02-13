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Украинцы, которые не потребляют газ, обязаны оплачивать его транспортировку, — Валерий Тарасюк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинцы, которые не потребляют газ, обязаны оплачивать его транспортировку, - Валерий Тарасюк (ВИДЕО)
 
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Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк пояснил, что значит новая графа в платежке, которая предусматривает оплату за транспортировку газа, а также, почему украинцы которые не потребляют газ, обязаны оплачивать его транспортировку.

«Мы выделили плату за транспортировку отдельно, поскольку транспортировка — это обслуживание сетей, это не плата за использование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведён, чтобы всегда был под давлением, чтобы вы открыли конфорку и он работал, чтобы работала аварийная служба и техники. Это плата за обслуживание», — заявил Тарасюк, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, глава НКРЭКУ отметил, что данный вид платежа был намеренно распределён на 12 месяцев, поскольку в зимний период платежки украинцев и без того достаточно высоки по сравнению с другими периодами. Именно по этой причине, и чтобы равномерно распределить финансовую нагрузку, НКРЭКУ приняла решение выставлять платежи в течении всего года.

В связи с этим Тарасюк посетовал на работу некоторых компаний, которые уже выставили оплату за транспортировку сразу за два месяца (январь и февраль), Глава НКРЭКУ убеждён, что такая ошибка больше не повториться и уже в марте сумма в платежках будет только за один месяц.

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Тарасюк также коснулся вопроса, который последне время на слуху и активно обсуждается — это оплата за транспортировку для тех украинцев, кто в прошлом году не использовал газ.

Тарасюк, заверил, что после детального изучения данного вопроса, НКРЭКУ пересмотрел суммы оплаты, и что уже в марте сумма за транспортировку газа для этой категории населения будет отличаться в меньшую сторону.

Кроме того, на своём заседании НКРЭКУ утвердил решение относительно тарифной сетки для оплаты за транспортировку газа при разной степени его использования.
«Мы утвердили предварительное решение и уже в марте платежки будут другими. Мы вышли приблизительно на такие суммы: для потребителей, которые только готовят еду на конфорке — это будет 2,8 грн в месяц в среднем по Украине. Те потребители, кто кроме этого подогревает воду, сумма составит — 8,9 грн в месяц. Для тех, кто комплексно потребляет газ, частные дома, у кого есть котёл, сумма будет порядка 21,9 грн», — пояснил Тарасюк.

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Глава НКРЭКУ убеждён, что платить за транспортировку газа должны все граждане, и те кто и использует газ, и те кто им не пользуется, поскольку оплата подразумевает содержание большой инфраструктуры, которую в той или иной степени используют все.

Поэтому, по мнению Тарасюка, платежи за транзит были, есть, и будут и для тех, кто пользуется газом, и для потребителей с, так называемым, нулевым его потреблением.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 38

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