РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

13.02.2020 г.
13:40Рейтинг самых счастливых стран: какие показатели у Украины
13:20«Поливать девушек воском - издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)
13:00Снова всех покорила: Кейт Миддлтон посетила ферму с альпаками и ламами (ФОТО)
09:50Украинцы стремительно стареют: Озвучены тревожные цифры
08:00На охрану Зеленского в Омане из госбюджета потратили более 74 тыс. грн – Управление госохраны
07:03В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться
12.02.2020 г.
23:41Кот в защитной маске стал звездой Сети и героем мемов (ФОТО)
Все новости общества

Аналитика

12.02.2020

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
В Украине появилось Долговое агентство, в Слуге народа назвали условие подачи воды в Крым, а Эрдоган пригрозил сбивать самолеты, - такими были главные ...
11.02.2020

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Владимир Зеленский уволил Богдана, в РФ официально озвучили имя "смотрящего" на Донбассе, а Европейский союз снимет санкции с Азарова и Ставицкого, - ...
10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Марусе Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал ...

Последние новости

13.02.2020 г.
14:00 В Великобритании обнаружили одну из самых древних валентинок (ФОТО)
13:40 Рейтинг самых счастливых стран: какие показатели у Украины
13:30 В НБУ похвастались историческим рекордом по прибыли
13:20 «Поливать девушек воском - издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)
13:00 Снова всех покорила: Кейт Миддлтон посетила ферму с альпаками и ламами (ФОТО)
12:54 "Победа этой недели": Дубилет рассказал о том, как упростили жизнь украинцам
12:44 В ПЦУ развенчали Святого Валентина и дали важный совет украинцам
12:31 Тимошенко хочет расследовать коррупцию и лоббизм при принятии закона о рынке земли (ВИДЕО)
12:16 Украина бросила вызов РФ в ООН
11:32 "Злой одессит" рассказал о «палубных» страстях Индии и России
11:29 Зеленский вывел Богдана из состава СНБО
11:27 В Украине приняли важное решение по поставкам воды в Крым
11:17 Почему Россия пытает людей: В РФ протестуют матери осужденных под пытками
10:57 Настоящий ад: Военные показали видео, снятое во время боев за Дебальцево
09:50 Украинцы стремительно стареют: Озвучены тревожные цифры
08:55 Стала известна судьба платежек за газ
08:50 В Индии мужчина совершил самоубийство, опасаясь что у него коронавирус
08:47 "Кишка тонка": В РФ пояснили, почему Путин не пойдет войной на Украину
08:41 Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля
08:35 Фото дня: лучшее фото дикой природы - победитель конкурса Лондонского музея естествознания
08:25 Путин хочет захватить Беларусь: на Западе рассказали, как могут защитить Минск
08:15 Война в Сирии: Появилось видео конфликта американских военных и сирийцев - бронемашины закидали камнями
08:02 Кто может рассчитывать на повышение пенсии в марте
08:00 На охрану Зеленского в Омане из госбюджета потратили более 74 тыс. грн – Управление госохраны
07:36 Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса - число увеличилось на 15 тысяч человек
07:15 На старейшей в мире выставке собак победил черный пудель (ФОТО)
07:03 В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться
07:00 Станет еще опаснее: компания Raytheon добавит огневую мощь в истребитель F-35
06:54 В Минобороны РФ обвинили Турцию в обострении в сирийском Идлибе
06:48 В Киеве задержали подозреваемого в серии дерзких ограблений в почтовых отделениях
00:01 Cобака-робот работает на нефтяной вышке в Норвегии (ВИДЕО)
12.02.2020 г.
23:41 Кот в защитной маске стал звездой Сети и героем мемов (ФОТО)
23:00 Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на экономику Украины
22:57 Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины
22:47 Facebook удалил десятки аккаунтов за вмешательство в дела Украины
22:40 СБУ расследует принуждение к «паспортизации» жителей временно оккупированной Луганщины
22:33 В США прошли испытания вертолета CH-53K: появилось яркое видео
22:27 У Google заявили, що антимонопольні органи ЄС стримують інновації
22:20 "Черная метка" Александра Лукашенко, - Злой Одессит
21:46 Нацполиция блокировала деятельность наркогруппировки, поставлявшей наркотики в ОРДЛО
21:25 Стали известны подробности взрыва на почте в Нидерландах
20:55 В Белом доме заявляют, что Huawei может шпионить по заданию правительства КНР
20:17 В Нацгвардии прошли учения по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma (ФОТО)
20:11 Макрон пересаживается на гибридный автомобиль в рамках борьбы с изменением климата
20:04 Напряжение в Сирии возрастает: Эрдоган заявил о готовности нанести удары по сирийской армии
19:54 Гончарук пообещал завершить строительство корпуса "Охматдета" в этом году (ВИДЕО)
19:49 Американский дипломат озвучил новую цель Путина
19:22 В Сирии был атакован американский патруль (ВИДЕО)
18:47 Франция и Германия активно содействуют диалогу и достижению компромисса на Донбассе, - Даниил Богатырев
18:23 "Ругался матом на портрет Путина": в РФ офицера-подводника уволили за пьянство на российской базе в Сирии
17:42 Ермак заверил, что ни один закон, который посягает на свободу слова в Украине, не будет принят (ВИДЕО)
17:21 В Google заявили, что антимонопольные органы ЕС сдерживают инновации
16:46 Кабмин открывает реестры органической продукции
16:17 "Германия в опасности": Трамп может начать торговую войну с ЕС
15:47 Украинцы заплатят за тепло меньше, чем прошлой зимой
15:15 Филиппины разрывают военное соглашение с США, - Reuters
15:07 Атаки вирусов-шифровальщиков стоили организациям более $7,5 млрд - исследование
15:00 Эстония, Латвия и Финляндия занялись совместной разработкой бронетранспортера нового типа
14:54 Террорист "ДНР" задержан в России для передачи Украине под суд
14:30 Момент попадания молнии в пассажирский самолет над Великобританией попал на видео
Все новости »

«Поливать девушек воском — издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » «Поливать девушек воском - издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко прокомментировал видео, где глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов принимает участие в «эротическом представлении» в одном из ночных клубов Киева.

«Поливать девушек воском — издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)

Тищенко не считает чем-то плохим сам факт участия в разных «эротических представлениях» государственного чиновника высокого ранга, однако предположил, что «поливание Нефедовым девушек воском» выглядит жестоким, информирует enovosty.com/news.

Тищенко выразил обеспокоенность данным фактом, предположив, что девушкам больно и усомнился в адекватности и целесообразности такого вида эротических развлечении.

Читайте: Тимошенко хочет расследовать коррупцию и лоббизм при принятии закона о рынке земли (ВИДЕО)

Николай Тищенко поделился с журналистами подробностями из своего детство, когда он вылил себе на руку горячий воск и насколько этот обстоятельство причинило ему физическую боль и страдания.

«Я думаю, что девушкам больно ощущать воск. Я однажды в детстве травмировал себе руку горячим воском. Так я до сих пор помню, как это было больно. И ещё, надо узнать у девушки, не принуждают ли ее так делать. Если принуждают, то кто? Это издевательство над женщинами», — резюмировал народный депутат.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 95

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Все статьи


Читайте также

Тимошенко хочет расследовать коррупцию и лоббизм при принятии закона о рынке земли (ВИДЕО)
 Ключевая проблема с прослушкой Гончарука в том, что она состоялась, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
Закон о рынке земле будет принят в Раде не раньше средины апреля, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
 Александр Дубинский объяснил, почему считает нынешний закон о рынке земли плохим (ВИДЕО)
Надо поднимать реальный сектор экономики, а не прогибаться перед МВФ, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
 Недопустимо разрешать иностранным банкам приобретать украинскую землю, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
Тимошенко считает, что Рада примет земельную реформу на следующей неделе (ВИДЕО)
 У «Слуг народа» пошатнулась уверенность, что закон о рынке земли будет принят, - Юрий Бойко (ВИДЕО)

Армия

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»
Зенитно-ракетный комплекс Stinger (США)
Танк C1 Ariete (Италия)
Миномет 120-мм «Молот»
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (11817)

Фото дня: жители Северной Кореи в глубоком поклоне перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (6091)

В Украине презентовали невероятное видео ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" (ВИДЕО) (5821)

Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО) (3925)

Ученые определили 10 самых умных пород собак (ФОТО) (3856)

Легендарный украинский самолет Ан-22 возвращается в небо (ВИДЕО) (3351)

Пожилая пара, живущая в уничтоженном огнем лесу, выхаживает маленьких кенгуру - фоторепортаж из Австралии (3135)

Неожиданная дружба: Сеть поразил койот, который помог барсуку перейти дорогу (ВИДЕО) (2787)

Королева Елизавета II отметила годовщину правления - 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО) (2226)

Стало известно, будут ли украинцы отдыхать в этом году на 8 марта (2219)

Персоны

Леонид
МИХЕЛЬСОН
Ирина
БЕКЕШКИНА
Тарас
БЕРЕЗОВЕЦ
Евгений
НИЩУК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: лучшее фото дикой природы - победитель конкурса Лондонского музея естествознания (3849)

Американский дипломат озвучил новую цель Путина (2815)

"Кишка тонка": В РФ пояснили, почему Путин не пойдет войной на Украину (2482)

В ПЦУ развенчали Святого Валентина и дали важный совет украинцам (2380)

Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины (2319)

Напряжение в Сирии возрастает: Эрдоган заявил о готовности нанести удары по сирийской армии (2168)

"Ругался матом на портрет Путина": в РФ офицера-подводника уволили за пьянство на российской базе в Сирии (2017)

Путин хочет захватить Беларусь: на Западе рассказали, как могут защитить Минск (1853)

Станет еще опаснее: компания Raytheon добавит огневую мощь в истребитель F-35 (1464)

На старейшей в мире выставке собак победил черный пудель (ФОТО) (1445)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (23695)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (11816)

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (7724)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 