«Поливать девушек воском — издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » «Поливать девушек воском - издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО) «Поливать девушек воском - издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко прокомментировал видео, где глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов принимает участие в «эротическом представлении» в одном из ночных клубов Киева.

Тищенко не считает чем-то плохим сам факт участия в разных «эротических представлениях» государственного чиновника высокого ранга, однако предположил, что «поливание Нефедовым девушек воском» выглядит жестоким, информирует enovosty.com/news.

Тищенко выразил обеспокоенность данным фактом, предположив, что девушкам больно и усомнился в адекватности и целесообразности такого вида эротических развлечении.

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Николай Тищенко поделился с журналистами подробностями из своего детство, когда он вылил себе на руку горячий воск и насколько этот обстоятельство причинило ему физическую боль и страдания.

«Я думаю, что девушкам больно ощущать воск. Я однажды в детстве травмировал себе руку горячим воском. Так я до сих пор помню, как это было больно. И ещё, надо узнать у девушки, не принуждают ли ее так делать. Если принуждают, то кто? Это издевательство над женщинами», — резюмировал народный депутат.