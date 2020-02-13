НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине, — Столтенберг

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Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также будет оказывать помощь в усилении оборонных возможностей

В Брюсселе во время встречи министров обороны НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и далее будет оказывать практическую и политическую поддержку в проведении реформ, информирует enovosty.com/news.

Столтенберг рассказал, что во время дискуссии с украинским министром обороны Андреем Загороднюком обсуждались вопросы проведения реформ и предоставление практической и политической поддержки в их проведении. Также НАТО подтвердил продолжение поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины

Столтенберг отметил, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине в развитии оборонных возможностей и Военно-Морских сил. Также генсек НАТО отметил усилия президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе

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