Морозы и снегопады: ближайшие дни станут самыми холодными в 2021 году

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Ближайшие дни в Украине станут самыми холодными в 2021 году, так как над страной бушует циклон, а все северное полушарие находится во власти холодных ветров.

Об этом заявила эксперт-климатолог Вера Балабух, информирует enovosty.com/news.

По ее словам, очень рано говорить о том, что холода уйдут и скоро наступит весна — в этом году масштабное похолодание затянется надолго.

«Этот процесс очень макро-масштабный. Он занимает почти все северное полушарие. К сожалению, нельзя ожидать, что к концу февраля у нас снова будут плюсовые температуры. Однако период, который мы будем переживать в ближайшие дни, будет самым холодным в этом году», — сказала Балабух в интервью изданию «Апостроф».

13–14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. В ближайшие сутки на всей территории Украины похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся и продержатся до 20–21 февраля. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

«Сериал из южных циклонов закончится – ледяных дождей уже не предвидится. 13–14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения», – отметила она.

В отдельных регионах возможен снег, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью ожидается -10…-16 °С, днем -5…-11 °С. В Крыму и Закарпатье — 2…+2 °С.

«13 февраля в Украине будет преобладать северо-западный ветер, он будет сильным, некомфортным, со штормовыми порывами», – сообщила Диденко.

В Киеве на выходных будет холодно: ночью -12…-14 °С, днем -7…-10 °С. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег.

ГСЧС объявила штормовое предупреждение. Госслужба по чрезвычайным ситуациям прогнозирует сильные штормы в акваториях Черного и Азовского морей 13 февраля, в северо-западной части Черного моря быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

В Азовском море ожидаются порывы ветра с силой 25-28 м / с, а волны высотой на 15-20 дм.

13-14 февраля, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность.