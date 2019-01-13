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Сегодня украинцы отмечают Щедрый вечер: история и традиции праздника

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13 января украинцы традиционно отмечают сразу два праздника – Маланки и Щедрый вечер. Сегодня принято готовить ужин, именуемый Щедрым.

Сегодня, 13 января, празднуют День святой Маланки и Щедрый вечер, именуемый в древние времена днем Щедрого Бога, информирует enovosty.com/news.

Праздник Маланки первоначально был связан с мифом. Согласно ему, у славянского бога Ладо была дочь Маланка. Однажды ее похитил грозный змей. В подземелье девушка тужила и горевала до тех пор, пока ее не спас богатырь Василий (напомним, что 14 января отмечают День Василия). Позже Маланка и Василий поженились.

С приходом христианства день 13 января связали с жизнью преподобной Мелании. В Библии сказано, что она родилась приблизительно в 383 году в Риме. С самого детства девушка намеревалась жить непорочно, однако родители отдали ее замуж. В новоиспеченной семье Мелании родилось два ребенка, но они умерли еще во младенчестве. После этого супруг согласился вести непорочную жизнь вместе со своей женой.

Согласно традициям, еще утром 13 января необходимо начать готовить вторую обрядовую кутью. Это блюдо, в отличии от рождественской кутьи, отличается богатством ингредиентов. В него можно добавлять и молоко, и масло, и другие лакомства.

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Главная особенность Щедрого вечера – пышный стол. Чем богаче стол – тем щедрее будет весь следующий год.

Сегодня вечером принято щедровать. Делать это необходимо после солнечного захода. Заканчивался праздник сжиганием Дидуха – обрядового соломенного снопа, который когда-то стоял в углу каждого дома от Святого вечера до Нового года (на данный момент Старого Нового года).


Автор: Катерина Лукьянчук
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