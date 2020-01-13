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СБУ блокировала подпольное производство фальсифицированных лекарственных средств

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СБУ блокировала масштабное подпольное производство фальсифицированных лекарственных средств

СБУ блокировала масштабное подпольное производство фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов. Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Дельцы изготавливали препараты, используемые при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на Харьковщине.

Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет. Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 000 гривен.

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Во время проведения обысков в нескольких регионах правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъято ампулы и упаковки для их фасовки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 19

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