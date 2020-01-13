После потери обеих ног храбрый кот стал «суперзвездой» в протезах

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Чтобы дать своему любимцу возможность жить полноценной жизнью после аварии, хозяева заказали специальные протезы и терпеливо учили Витуццо снова ходить.

Рыжий полосатый кот по имени Vituzzo Superstar продемонстрировал невероятную устойчивость, которую имеют животные — даже в самых худших ситуациях. В декабре 2018 года кот был случайно сбит машиной. Он был немедленно доставлен в больницу и прооперирован, но ветеринары не смогли спасти его задние ноги. В это время хозяева Витуццо уехали в поездку и не могли утешить его в момент тяжелых испытаний.

Чтобы дать своему любимцу возможность жить полноценной жизнью после аварии, хозяева заказали специальные протезы.

Спустя год после аварии Витуццо научился ходить на искусственных ногах. Хотя это был трудный год, смелый кот приспособился к протезам и начал использовать роботизированные ноги, чтобы передвигаться, как и другие его четвероногие друзья.

«Коту нелегко было встать на ноги с этими ходулями, — сказал его хозяйка в своем Instagram, — или привыкнуть больше не прыгать». Но с любовью и поддержкой близких людей, он доказал, что ничто не мешает ему жить своей лучшей жизнью.