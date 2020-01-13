РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

13.01.2020 г.
17:37После потери обеих ног храбрый кот стал «суперзвездой» в протезах
17:36В Украине открылся центр разработки Google
16:56Делегация Украины возвращается в ПАСЕ: подробности
16:38Азовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря
16:35Сегодня Щедрый вечер: традиции, приметы и гадания на праздник "Маланки"
14:08В Украине запустили электронную базу погибших во Второй мировой войне
12:15Миллиардер из Японии придумал оригинальный способ поиска спутницы для полета на Луну
Все новости общества

Аналитика

10.01.2020

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
В США заявили о новых санкциях против Ирана, на Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing, а Филарет отозвал свою подпись под решением ...
09.01.2020

Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

Итоги дня: Закрытые версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
В СНБО рассказали о возможных причинах крушения украинского самолёта в Иране, Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере, а рост цен замедлился более ...
09.01.2020

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Пребывая, очевидно, в празднично-новогоднем угаре и отдав приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, Дональд Трамп совершил абсолютно безрассудное ...

Последние новости

13.01.2020 г.
17:53 В 2019 году украинцы увеличили объем депозитов
17:37 После потери обеих ног храбрый кот стал «суперзвездой» в протезах
17:36 В Украине открылся центр разработки Google
17:21 "Авантюра века": РПЦ задумала получить вселенскую власть за спиной у Константинополя
16:56 Делегация Украины возвращается в ПАСЕ: подробности
16:38 Азовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря
16:35 В 2019 мы зафиксировали наибольшую активность украинских экспортеров за последние 11 лет - Михаил Непран
16:35 Сегодня Щедрый вечер: традиции, приметы и гадания на праздник "Маланки"
16:22 Россия добивалась «энергетического доминирования», но рынки сделали ответный ход, - Bloomberg
16:09 Пьяные сотрудники СТО попали в ДТП на авто клиента
15:53 В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами
15:29 Премьер-министр Японии посещает нефтедобывающие страны на фоне усиления угроз в Персидском заливе - Associated Press
15:05 Porsche запатентовал электрический аэромобиль
15:00 Илон Маск пообещал научить автомобили Tesla разговаривать с пешеходами
14:41 Поближе к Богу: в одном из столичных домов прямо на крыше построили церковь (ФОТО)
14:40 Почему уборка называется генеральной?
14:08 В Украине запустили электронную базу погибших во Второй мировой войне
13:44 Парализованный человек пробежал марафон в экзоскелете и установил рекорд
13:23 Украинским водителям рассказали, как можно избежать штрафа за парковку на местах для электрокаров
13:19 Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позже 17 января
12:52 Где моя маршрутка? В Киеве запустили интерактивную карту общественного транспорта
12:15 Миллиардер из Японии придумал оригинальный способ поиска спутницы для полета на Луну
12:00 В киевском ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона (ФОТО)
11:15 Гибель самолета МАУ подорвала легитимность иранского режима - эксперт
11:13 Спасатели вытащили из озера внедорожник с 4 погибшими
11:03 Названы города Европы, которые берут самые высокие налоги с туристов
10:38 Только IBAN: Украина полностью перешла на новый стандарт банковских счетов
10:32 После резонансного убийства в Каховке уволили полицейских
10:18 Кабмин планирует отменить 40% форм отчетов для украинских предприятий
10:07 Русские в Европе: первый человек в мире, которому выписали штраф за поездку пьяным на самокате
09:49 Тысячи харьковчан вместе спели колядку «Нова радість стала» (ВИДЕО)
09:34 Доллар подешевел за выходные: курс валют на 13 января
09:27 Россия спонсор терроризма - Комитет Сената США одобрил законопроект
09:14 «Маржа Холодова» нанесла бюджету Украины убытков на 2,5 миллиарда гривен
08:30 Принц Гарри впервые после своей "декларации о независимости" встретится с принцем Уильямом
08:25 Блумберг заявил о готовности потратить миллиард долларов, чтобы Трамп проиграл выборы президента
07:50 Аномальный январь: на ближайшие дни синоптики обещают тепло и отсутствие осадков
07:15 Украинская столица попала в ТОП-100 самых "умных" городов мира
07:00 Украинские морпехи готовятся получить первые ракетные комплексы с ракетой «Нептун»
06:25 General Motors планирует возродить легендарный «Хаммер» в виде електропикапа
00:40 Житель Аляски три недели провел на морозе: его спасли огромные буквы SOS на снегу (ФОТО)
00:10 Новый глава Boeing получит 7 млн долларов, если вернет к полетам лайнер 737 Max
12.01.2020 г.
23:15 Куратор самопровозглашенных республик: Сурков приехал в Абхазию «урегулировать ситуацию»
22:15 Под Киевом мать бросила детей в холодном доме без еды
21:37 Договор о границе с Россией противоречит конституции - спикер парламента Эстонии про аннексию территорий
19:45 В Умани между местными жителями и хасидами произошел конфликт - Нацполиция
19:29 Исполнителя роли Гарри Поттера приняли за бездомного
16:29 Обладателя "Золотого глобуса" Хоакина Феникса задержала полиция Вашингтона
15:39 Минсоцполитики анонсировало увеличение соцпомощи лицам с инвалидностью с детства
14:57 На Афганистан обрушились сильные снегопады: жертвами непогоды стали 16 человек
14:39 «Я одна из миллионов угнетаемых женщин»: олимпийская медалистка Ирана покинула страну
14:23 Теремки временно останутся без отопления и горячей воды
13:58 В Австралии пострадавшим от пожара животным сбросили с воздуха тонны овощей
13:40 В Китае заработал самый большой радиотелескоп в мире
13:08 Госпогранслужба зафиксировала уменьшение очередей на границе со странами ЕС
12:22 Disney подписал договор с Меган Маркл
11:56 В Иране был задержан посол Великобритании
11:19 Сутки ООС: противник 4 раза открывал огонь по украинским позициям
10:50 Госдепартамент США рассказал о стратегии поведения в отношении Ирана
10:02 Семь стран временно остались без права голоса в ООН
Все новости »

После потери обеих ног храбрый кот стал «суперзвездой» в протезах

Главная » Последние новости » Новости общества » После потери обеих ног храбрый кот стал «суперзвездой» в протезах
 
Печать Отправить на почту

 

 

Чтобы дать своему любимцу возможность жить полноценной жизнью после аварии, хозяева заказали специальные протезы и терпеливо учили Витуццо снова ходить.

Рыжий полосатый кот по имени Vituzzo Superstar продемонстрировал невероятную устойчивость, которую имеют животные — даже в самых худших ситуациях. В декабре 2018 года кот был случайно сбит машиной. Он был немедленно доставлен в больницу и прооперирован, но ветеринары не смогли спасти его задние ноги. В это время хозяева Витуццо уехали в поездку и не могли утешить его в момент тяжелых испытаний.

Чтобы дать своему любимцу возможность жить полноценной жизнью после аварии, хозяева заказали специальные протезы.

Спустя год после аварии Витуццо научился ходить на искусственных ногах. Хотя это был трудный год, смелый кот приспособился к протезам и начал использовать роботизированные ноги, чтобы передвигаться, как и другие его четвероногие друзья.

«Коту нелегко было встать на ноги с этими ходулями, — сказал его хозяйка в своем Instagram, — или привыкнуть больше не прыгать». Но с любовью и поддержкой близких людей, он доказал, что ничто не мешает ему жить своей лучшей жизнью.


Экономические новости youtube
Посещений: 51

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Все статьи



Армия

Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Самоходная гаубица 155-мм Type 75 (Япония)
Самолет-амфибия ShinMaywa US-2 (Япония)
Миномет КБА-48М
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Панды, радующиеся снегу в китайском заповеднике, покорили Сеть (ФОТО) (5113)

Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер прямо под кабиной пилотов - источник (4944)

Киевская школьница написала письмо королевской семье Бельгии и получила ответ (ФОТО) (4740)

Как правильно провести Святой вечер: символы и традиции Рождества (4076)

Стало известно, что изменится в образовании в 2020 году (4019)

Украинские морпехи готовятся получить первые ракетные комплексы с ракетой «Нептун» (3457)

Щенки, впервые увидевшие снег, покорили Сеть своей непосредственностью (ФОТО) (3194)

В Украине провели испытания обновленного боевого самолета МиГ-29МУ2 (3024)

В Иране обнаружены доказательства попадания ракеты 9М331 в украинский пассажирский самолет (2598)

Синоптики пообещали украинцам новую волну потепления (2593)

Персоны

Петр
СИМОНЕНКО
Леонид
МИХЕЛЬСОН
Степан
ПОЛТОРАК
Анна
НОВОСАД
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (16573)

Более 50 истребителей F-35 приняли участие в "Слоновьей прогулке" (ФОТО) (8488)

Столичным водителям подготовили неприятный сюрприз (5819)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 