Лыжник апокалипсиса, или мастер-класс от Зеленского по борьбе с ростом тарифов, ковидом и олигархами

Главная » Последние новости » Новости общества » Лыжник апокалипсиса, или мастер-класс от Зеленского по борьбе с ростом тарифов, ковидом и олигархами Лыжник апокалипсиса, или мастер-класс от Зеленского по борьбе с ростом тарифов, ковидом и олигархами

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С приходом 2021-го года надежды украинцев на позитивную динамику и улучшения жизни тают с каждой новой платёжкой на газ, тепло и электроэнергию. А государство, в лице Кабмина Шмыгаля и Президента Зеленского, старается как может поддержать свой народ в эти смутные времена. Например, взвинтив цены на энергоносители в тот самый момент, когда большая часть украинцев осталась без работы и постоянного дохода в связи с локдауном.

Что характерно, Зеленский и его молодая команда, организовав всеукраинский локдаун и запретив продажу трусов и презервативов в розничных сетях, в этот же самый момент «отрывается» на горнолыжном курорте олигарха Коломойского, информирует enovosty.com/news.

Курорты, конечно же, собирают толпы граждан со всей Украины, которые проводят время в ресторанах и километровых очередях на подъемниках, конечно же не распространяют вирус так активно как трусы и носки в супермаркете. Л-логика…

Своими действиями, нынешняя власть либертарианцев как бы говорит своим гражданам, что им не стоит ждать логики и здравого смысла в действиях Кабмина и самого Президента ни сейчас, ни в будущем.

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