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Киберполиция блокировала мощную контрабанду запрещенных лекарственных средств

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Киберполиция блокировала мощную контрабанду и продажу в интернете запрещенных лекарственных средств

Сотрудники Департамента киберполиции пресекли незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся торговлей сильнодействующими лекарственными средствами в интернете, информирует enovosty.com/news.

Киберполиции установила, что к такой деятельности причастны семь фигурантов, в возрасте от 23 до 35 лет. Один из них создал и администрировал вебсайт, где продавались сильнодействующие лекарственные средства, содержащие метандиенон и нандролон — вещества, которые запрещены к обращению в Украине. Злоумышленники ввозили медицинские препараты контрабандой из-за рубежа.

Кроме этого фигуранты наладили «дропшиппинговую» сеть, которая насчитывала более 25 дилеров с собственными интернет-магазинами, каналами в мессенджерах и закрытыми чатами. Запрещенные препараты продавали как в Украине, так и отправляли в страны Евросоюза. Деньги от покупателей злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

Киберполиция блокировала мощную контрабанду запрещенных лекарственных средств

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Таким образом злоумышленники успели заработать более 65 000 000 гривен и выполнить почти 47 000 заказов. Правоохранители провели обыски по местам проживания правонарушителей, в их автомобилях, а также в складских помещениях. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи и сильнодействующие лекарственные средства стоимостью свыше 3 миллионов гривен.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. Операция проводилась совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и главным управлением СБУ в. Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1326

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