Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино

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Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, которые ежемесячно приносили организатору более 100 000 долларов США.

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины блокировали деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции , информирует enovosty.com/news.

Ряд веб-ресурсов ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 000 долларов США. По оперативной информации на ресурсах этого казино было зарегистрировано около миллиона пользователей как из Украины, так из-за границы.

Сейчас дело с обвинительным актом в отношении организатора направлено в суд.

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