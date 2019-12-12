РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Колумбиец превратил тысячу гильз в трофеи, не убив ни одного зверя

Все фото »

Новости общества

12.12.2019 г.
16:24На дне Тихого океана выявлены тысячи таинственных дыр
15:52Ученые установили, что мистические "движущиеся камни" существовали еще 200 млн лет назад
15:34Financial Tmes: Европейский центробанк сохранил текущую ставку по депозитами на уровне -0,5%
15:03Рождественский рекорд: в Германии супруги установили в своем доме 350 праздничных елок
15:01Украинские Ан-124-100 доставили в Индию ударные вертолеты АН-64 Apache, - Злой Одессит
14:40В Украине восстановили заброшенное судно, не видевшее ремонта 40 лет (ФОТО)
14:23Министр юстиции просит поднять ему зарплату "хотя бы до 80 тысяч гривен"
Все новости общества

Аналитика

12.12.2019

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
С самого начала было очевидно, что пришедшая к власти в правительстве грантоедская публика, называющая себя либертарианцами, то есть сторонниками крайней ...
11.12.2019

Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде

Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский подписал госбюджет-2020, в Раде произошла жесткая драка, а украинцев предупредили о росте цен на социальные продукты, ...
11.12.2019

Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже

Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки». После трехлетней паузы контакты на высшем уровне между лидерами ключевых ...

Последние новости

12.12.2019 г.
16:34 В Нацбанке рассказали о причинах укрепления гривни
16:24 На дне Тихого океана выявлены тысячи таинственных дыр
15:52 Ученые установили, что мистические "движущиеся камни" существовали еще 200 млн лет назад
15:36 Стало известно, сколько иностранных туристов посетили Киев в 2019 году
15:34 Financial Tmes: Европейский центробанк сохранил текущую ставку по депозитами на уровне -0,5%
15:10 Международная платежная система LEO согласовала в Национальном банке Украины изменения собственных правил
15:03 Рождественский рекорд: в Германии супруги установили в своем доме 350 праздничных елок
15:01 Украинские Ан-124-100 доставили в Индию ударные вертолеты АН-64 Apache, - Злой Одессит
15:00 The National Interest составил ТОП-5 мощнейших военно-морских флотов мира
14:40 В Украине восстановили заброшенное судно, не видевшее ремонта 40 лет (ФОТО)
14:23 Министр юстиции просит поднять ему зарплату "хотя бы до 80 тысяч гривен"
14:20 Украинцам рассказали, ждать ли снега на Новый год
14:01 Обнародована дата выхода новой части Матрицы
14:00 ВМС США похвастались тем, что на данный момент 7 авианосцев находятся в рабочем состоянии
13:56 В России при показе сериала "Слуга народа" вырезали фразу "Путин Хубло"
13:40 Коллекционер вернул Испании давно украденные старинные бронзовые шлемы (ФОТО)
13:20 Британский военно-морской флот принял на вооружение второй авианосец (ВИДЕО)
13:17 На Киевщине женщина напала на сотрудника полиции
13:00 В Украине можно будет отслеживать плохие дороги с помощью Google
12:57 Европейцы стыдливо отводят глаза когда речь идет о Крыме - Саакян
12:40 Памятник основателям Киева на Почтовой площади одели в праздничные костюмы (ФОТО)
12:32 Озвучен тревожный прогноз по завершению войны на Донбассе
12:30 Что больше всего подорожало и подешевело в Украине
12:08 Украина нарастила экспорт сухофруктов за границу
12:00 Верховную Раду подготовили к Новому Году (ФОТО)
11:14 Доллар по двадцать: Министр рассказал, реален ли такой курс в Украине
10:09 Стало известно, где в Украине собрали лучшие урожаи зерна
09:58 Укрзализныця намерена повысить зарплаты работникам
09:12 Продержался всего день: Сериал "Слуга народа" продержался в эфире РФ один день
08:35 Известный журналист нашел слабину РФ на Донбассе
08:17 Нацбанк изменил график и правила публикации курса валют
08:09 "На правах рекламы – будни Донецка": сеть шокировали зарплаты в "ДНР"
08:08 Кейт Миддлтон и принц Уильям на приеме в Букингемском дворце (ФОТО)
08:04 Как жителям столицы сэкономить этой зимой. Девять важных советов
08:01 Будет проголосовано: В Украине рассказали, что нужно для решения "самого острого вопроса" Донбасса
08:00 США нанесли удар по "Северному потоку-2". Детали
07:50 Синоптики порадовали украинцев очередным потеплением: когда ждать тепла
07:40 Китай оказался лидером в рейтинге стран по числу заключенных под стражу журналистов
07:30 ВСУ получили модернизированный самолет Ил-76
07:20 Польша готова к возможным перебоям с поставками газа из Украины
07:15 Совсем скоро украинские водители смогут ездить без водительских прав: но есть одно условие
07:00 В столице появилась новая спортивная площадка для занятий боксом (ФОТО)
01:15 Новая система ракетных пусковых установок в Китае является самой мощной за всю историю
00:37 В американской компании сотрудникам выплатили $10 миллионов в качестве подарка к Рождеству
00:01 Работница банка нашла купюру с признанием в любви и с помощью соцсетей вернула ее владельцу
11.12.2019 г.
21:59 США ввели рекордные санкции: в списки попали более полусотни лиц из 9 стран
21:47 Пенсии-2020: как изменятся требования к стажу и размеру выплат
21:31 СБУ разоблачила хакеров, продававших конфиденциальные данные россиянам
21:18 Россия перебросила новейшую военную технику на Донбасс
20:52 YouTube вводит новые правила: какие видео удалят?
20:38 Сенат США готовит адский удар по Центробанку, госдолгу и банкам России
20:18 Анкара угрожает закрыть свои военно-воздушные базы для США
19:51 Представители НАТО приедут в Украину: подробности
19:37 Патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался прыгнуть с моста
19:22 В Мексике открыли новый вид ядовитых пауков
18:53 Associated Press: Фон дер Ляйен выделяет 100 млрд евро на борьбу с выбросами углекислого газа
18:34 Минюст внедряет онлайн жалобу для осужденных
18:05 Условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с операторами отрасли, - депутат
17:51 Александр Палий рассказал, на что необходимо обратить внимание на следующем нормандском саммите
17:40 Международные резервы Украины достигли рекордной отметки: названа сумма
Все новости »

Ученые установили, что мистические «движущиеся камни» существовали еще 200 млн лет назад

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые установили, что мистические "движущиеся камни" существовали еще 200 млн лет назад
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Калифорнии ученые установили, что мистические «движущиеся камни» существовали еще 200 млн лет назад

В Калифорнии в пустыне «Долина Смерти» высохшее озеро Racetrack Playa известно своей удивительной особенностью. Здесь большие и тяжелые камни, известные как «парусные камни» или «движущиеся камни», регулярно курсируют по земле, оставляя за собой длинные следы. Об этом сообщает Майкл Старр в издании Science alert, информирует enovosty.com/news.

Такие следы «парусного камня» недавно были выявлены в неожиданном месте. Следы находились рядом с окаменелостями, датируемыми 200 млн лет, и ценившимися за хорошо сохранившиеся следы динозавров.

Ученые установили, что мистические «движущиеся камни» существовали еще 200 млн лет назад

Окаменелость, которая ясно показывает форму стопы и даже текстуру кожи просавропода известна еще с 1896 года. Однако никто не обращал внимания на длинную дорожку, находящуюся рядом с отпечатками, пока палеонтолог Колумбийского университета Пол Олсен не обнаружил ее.

Читайте: В ледниках Антарктиды нашли останки удивительного животного

Он и его коллеги представят свои выводы на осенней встрече Американского геофизического союза в 2019 году. Они утверждают, что след, который находится рядом со следами динозавра, оставлен древним «парусным камнем» 200 млн лет назад


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 75

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев
Когда шум утих и пафос развеялся. Итоги Нормандии в Париже
Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России
Выкупить 200 тысяч гектаров земли смогут только крупные финансовые спекулянты, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
Итоги дня: Критика "венецианки", газовая надежда и неприятный сюрприз для учителей
Итоги дня: Призрак "стены", мир Епифания с Филаретом и первая кровь "Слуги народа"
Все статьи


Читайте также

В ледниках Антарктиды нашли останки удивительного животного
 На одном из рисунков Леонардо да Винчи обнаружили отпечаток его пальца (ФОТО)
В Антарктике обнаружены останки неизвестного предка динозавров
 Пес, который рычит, как динозавр, стал звездой сети (ВИДЕО)
Ученые узнали о новом виде динозавров из Азии
 NASA нашло у себя в дворе следы динозавров (ВИДЕО)
В Египте найден новый вид динозавров
 Ученые нашли останки динозавра с радужным оперением

Армия

Автоматический карабин BOFORS Аk5 (Швеция)
Боевая машина пехоты Type 89 (Япония)
Боевая машина пехоты K-200A1 (Южная Корея)
Бронетранспортер LAV III Kodiak (Канада)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Верховный суд поставил точку» - за чьи деньги проводится поверка счетчиков (9511)

Зеленский потроллил Путина во время итоговой пресс-конференции (4811)

"Спасибо, что не выкинули 90-летнего на улицу!": Филарет заявил, что до последнего будет бороться за КП (4174)

Кейт Миддлтон вместе с сыном заметили в неожиданном месте (2878)

Пони не будет: стало известно, какие подарки на Рождество получат дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма (2706)

Украина выполнила почти все: названы условия МВФ для нового транша (2455)

В Украине вступили в силу новые правила по жилым домам (2129)

Россия перебросила новейшую военную технику на Донбасс (1956)

ВМС Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море, - Воронченко (1770)

Платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с Джоном Траволтой, продали за 220 тысяч фунтов стерлингов (ФОТО) (1689)

Персоны

Елена
ПИНЧУК
Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Алексей
РЕЗНИКОВ
Лешек
БАЛЬЦЕРОВИЧ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой изобразил "красные линии" Зеленского (11816)

«Верховный суд поставил точку» - за чьи деньги проводится поверка счетчиков (9505)

Вакарчук назвал единственного друга Зеленского на переговорах в Париже (6499)


Экономические новости youtube

Сергей Соболев



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 