Ученые установили, что мистические «движущиеся камни» существовали еще 200 млн лет назад

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В Калифорнии ученые установили, что мистические «движущиеся камни» существовали еще 200 млн лет назад

В Калифорнии в пустыне «Долина Смерти» высохшее озеро Racetrack Playa известно своей удивительной особенностью. Здесь большие и тяжелые камни, известные как «парусные камни» или «движущиеся камни», регулярно курсируют по земле, оставляя за собой длинные следы. Об этом сообщает Майкл Старр в издании Science alert, информирует enovosty.com/news.

Такие следы «парусного камня» недавно были выявлены в неожиданном месте. Следы находились рядом с окаменелостями, датируемыми 200 млн лет, и ценившимися за хорошо сохранившиеся следы динозавров.

Окаменелость, которая ясно показывает форму стопы и даже текстуру кожи просавропода известна еще с 1896 года. Однако никто не обращал внимания на длинную дорожку, находящуюся рядом с отпечатками, пока палеонтолог Колумбийского университета Пол Олсен не обнаружил ее.

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Он и его коллеги представят свои выводы на осенней встрече Американского геофизического союза в 2019 году. Они утверждают, что след, который находится рядом со следами динозавра, оставлен древним «парусным камнем» 200 млн лет назад