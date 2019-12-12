Рождественский рекорд: в Германии супруги установили в своем доме 350 праздничных елок

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Семейство Еромин из Германии установило новый мировой рождественский рекорд. Супруги украсили 350 елок в своем доме.

В городе Ринтель (Германия) живут Томас и Сюзанна Еромин, которые установили в собственном жилье 350 рождественских елок. В текущем году они побили свой прошлогодний рекорд – в 2018 украшали 316 праздничных деревьев, информирует enovosty.com/news.

Рекордсмены уже получили награду за самое большое количество установленных рождественских елей на одной территории. Рекорд был зафиксирован специалистом немецкого Института рекордов.

Добавим, что супруги очень скрупулезно подошли к занятию. Еще с сентября семейство Еромин начало расставлять елки по своему дому. Помимо этого, каждое отдельное дерево украшено в своем стиле, двух одинаковых найти невозможно. Чтобы украсить 350 елей Томас и Сюзанна использовали 42 тысячи рождественских шаров, а также более 3 сотен праздничных гирлянд.

Немцы не собираются останавливаться на достигнутом. В 2020 году они планируют установить еще больше рождественских елей и получить новую награду.

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