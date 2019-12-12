Призывал к войне: в Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора

Главная » Последние новости » Новости общества » Призывал к войне: в Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора Призывал к войне: в Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора

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В Одессе сотрудники СБУ разоблачили агитатора, пропагандировавшего идеи агрессивной войны

В Одессе Служба безопасности Украины блокировала деятельность агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

На своей персональной странице в российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к решению военного конфликта и инспирации вражды на национальной почве. Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику объявлено о подозрении.

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