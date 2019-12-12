Financial Tmes: Европейский центробанк сохранил текущую ставку по депозитами на уровне -0,5%

Главная » Последние новости » Новости общества » Financial Tmes: Европейский центробанк сохранил текущую ставку по депозитами на уровне -0,5% Financial Tmes: Европейский центробанк сохранил текущую ставку по депозитами на уровне -0,5%

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Европейский центробанк сохранил текущую ставку по депозитами на отрицательном уровне -0,5%

Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о сохранении учетной ставки по депозитам на уровне -0,5%. Об этом сообщает Эллиот Смит в издании Financial Times, информирует enovosty.com/news.

Ранее предшественник Кристин Лагард Марио Драги принял пакет стимулирующих мер, согласно которому учетная ставка по депозитам была снижена до -0,5%. Ставка по кредитам была оставлена на нулевом уровне, а ставка по маржинальным кредитам составила 0,25%.

Этот шаг вызвал много разногласий в Евросоюзе, однако Лагард поддержала программу Драги и зафиксировала утвержденные ранее процентные ставки, подчеркнув, что проблемы замедления экономического роста ЕС не уменьшились.

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