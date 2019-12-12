Александр Момот рассказал о перспективах возможности продажи и покупки украинскими банками криптовалюты
Парламент Германии принял закон, разрешающий банкам покупку и продажу криптовалют
С вопросом относительно актуальности и важности принятия такого закона в Украине “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю стартапа “REMME” Александру Момоту, информирует enovosty.com/news.
Александр Момот сообщает, что очень бы хотелось, чтобы Украина смогла принять такой закон
«Но дело в том, что есть очень старые государственные органы с очень старыми убеждениями сотрудников, которые занимаются этими вопросами. Например, мы с трудом пытаемся объяснить налоговой, что у блокчейна нет органа, который принимает решения. А фискальные органы ожидают, что в законе будет прописано, кто является ответственным. Поэтому говорить о том, что в Украине будет принят настолько прогрессивный закон, пока не приходится. Однако есть инициатива от определенных ведомств, в частности от Министерства цифровой трансформации Украины. Министерство сейчас создает совместно с комьюнити законопроект, в котором некоторые моменты упрощаются.
К сожалению, там не все будет, что может быть принято в развитых странах. И вряд ли криптовалюту признают средством платежа, потому что для этого нужно менять и Конституцию и многие другие законы. Но, с другой стороны, хотя бы будут урегулированы некоторые моменты. И если удастся сделать правильные формулировки, то в каком то смысле это упростит ведение бизнеса для криптовалютных компаний.
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Ну и, естественно, будем стремиться, чтобы подготовить законодательство и государственные органы к тому, чтобы постепенно можно было принять закон в том виде, в котором приняла Германия», — сообщает Александр Момот