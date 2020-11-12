ВСУ приобретает у чешской Excalibur Army гаубицы DANA M2

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ВСУ приобретает у чешской Excalibur Army гаубицы DANA M2 на сумму 40 млн долл

Вооруженные силы Украины заключили с чешской Excalibur Army контракт на поставку 26 самоходных гаубиц DANA M2, сообщает Mil.in.ua, информирует enovosty.com/news.

Общая сумма контракта составляет около 40 миллионов долларов. В рамках контракта Украина получит модернизированные 152-мм самоходные артиллерийские орудия.

Гаубица DANA M2 оснащена мощной бортовой системой управления, которая имеет подсистемы диагностики, навигации, автоматического наведения пушки, автономный расчет элементов стрельбы и подсистему подбора боеприпасов. Недавно внедренная система автоматического наведения позволяет быстро и полностью автоматически привести оружие в боевую готовность.

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