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ВСУ приобретает у чешской Excalibur Army гаубицы DANA M2

Главная » Последние новости » Новости общества » ВСУ приобретает у чешской Excalibur Army гаубицы DANA M2
 
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ВСУ приобретает у чешской Excalibur Army гаубицы DANA M2 на сумму 40 млн долл

Вооруженные силы Украины заключили с чешской Excalibur Army контракт на поставку 26 самоходных гаубиц DANA M2, сообщает Mil.in.ua, информирует enovosty.com/news.

Общая сумма контракта составляет около 40 миллионов долларов. В рамках контракта Украина получит модернизированные 152-мм самоходные артиллерийские орудия.

ВСУ приобретает у чешской Excalibur Army гаубицы DANA M2

Гаубица DANA M2 оснащена мощной бортовой системой управления, которая имеет подсистемы диагностики, навигации, автоматического наведения пушки, автономный расчет элементов стрельбы и подсистему подбора боеприпасов. Недавно внедренная система автоматического наведения позволяет быстро и полностью автоматически привести оружие в боевую готовность.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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