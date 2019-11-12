В Украине планируется уменьшить давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора

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В Украине планируется уменьшить давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора путем внесения изменений в некоторые законодательные акты

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора», информирует enovosty.com/news.

Законопроектом предполагается внесение изменений в некоторые законодательные акты, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «Об общей безопасности непищевой продукции», «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции», «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», «О регулировании градостроительной деятельности», Хозяйственный кодекс Украины и другие акты

Планируется ликвидирование дублирования контроля за продукцией, установить унифицированные требования к инспекторам относительно необходимого перечня документов при проведении проверки, ввести запрет на проверку продукции, которая не является целью конкретной проверки

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Законопроект в первом чтении был поддержан 310 народными депутатами при необходимых 226.