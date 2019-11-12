Синоптики: В Украину надвигается новая волна похолодания

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики: В Украину надвигается новая волна похолодания Синоптики: В Украину надвигается новая волна похолодания

Закрыть Отправить

Прохладная погода возвращается в нашу страну. Согласно прогнозу синоптиков, пока дождей не предвидится.

Сегодня, 12 ноября, в Украину пришло похолодание. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +13. Ночью температура опустится до +2…+5 градусов. Об этом передает Укргидрометцентр, информирует enovosty.com/news.

Согласно прогнозу, пока в стране будет сухо, без осадков. На западе Украины днем потеплеет до +11…+13 градусов, ночью же похолодает до +2…+4. Жителям северных и центральных областей следует подготовиться до +8…+12 днем и +3…+5 ночью. В восточных регионах сегодня ожидается днем +12…+14. Теплее всего сегодня, 12 ноября, будет на юге. Там воздух прогреется до +16…+18 в дневное время. Ночью столбики термометров зафиксируются в пределах +8…+10 градусов.

Сотрудники ГСЧС, ссылаясь на данные метеорологов, объявили сегодня в Украине и штормовое предупреждение. Связано это с туманом, который будет наблюдаться практически во всех областях. Видимость составляет 200-500 метров.

Помимо тумана, в западных областях в этот день ожидаются и сильные порывы ветра – до 15-20 м/с.

Читайте: Большая распродажа украинского чернозёма без торга, быстро и по дешевке (ВИДЕО)