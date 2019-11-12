СБУ разоблачила попытку российских спецслужб дискредитировать ВСУ

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СБУ разоблачила попытку российских спецслужб распространять фейки о ВСУ

Очередную попытку российских спецслужб распространять фейки о якобы плачевном состоянии Вооруженных Сил Украины разоблачила военная контрразведка СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Для создания необходимой медийной картинки ФСБ планировала использовать «украинского десантника-дезертира», который на самом деле оказался российским военным. Для большей убедительности роль перебежчика должен был выполнять житель временно оккупированного Крыма, который якобы в 2018 году «по зову сердца» прибыл на материковую Украину и вступил в ряды ВСУ.

Правда перед тем гражданин РФ присягнул на верность врагу и даже успел повоевать в Сирии, защищая «русский мир». По замыслу вражеской спецслужбы псевдопатриот должен был резко разочароваться в украинской армии и, по возвращению в Россию, ходить на эфиры с историями о пережитых в ВСУ «ужасах».

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Этот эпический камбэк был запланирован на конец осени. Но ФСБ ждал очередной провал. Агента российских спецслужб, сбежавшего из воинской части, задержали при попытке въезда на аннексированный полуостров.