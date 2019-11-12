Александр Палий рассказал о необходимых мерах по борьбе с незаконной добычей янтаря

Главная » Последние новости » Новости общества » Александр Палий рассказал о необходимых мерах по борьбе с незаконной добычей янтаря Александр Палий рассказал о необходимых мерах по борьбе с незаконной добычей янтаря

Закрыть Отправить

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря, согласно которому предлагается ввести штрафы за незаконную добычу янтаря

С вопросом о влиянии введения штрафов на ситуацию с незаконной добычей янтаря «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что это будет плодить коррупцию

«Создается коррупционный канал, при котором проверяющие органы будут брать взятки, чтобы не штрафовать этих людей. То есть большого смысла в принятии данного законопроекта не будет ни для развития экономики, ни для этих людей, ни для борьбы с коррупцией. Это достаточно вредная идея.

Для улучшения ситуации необходимо было бы разрешить на аукционах старателям покупать маленькие участочки с обязательством выплачивать деньги на рекультивацию, чтобы не было монополий и люди могли покупать по несколько участочков и право на них работать, а потом их рекультивировать. В этом был бы смысл.

Читайте: Александр Палий рассказал о влиянии гендерного равенства на экономический рост

А так данный законопроект не является системным решением проблемы и является умножением коррупции, которая и так там слишком большая», — сообщает эксперт