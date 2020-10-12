В Украине успешно завершились испытания ракет РС-80 (ВИДЕО)

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ГАХК "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для Министерства обороны Украины

Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Об этом сообщается на сайте ГК «Укроборонпром», информирует enovosty.com/news.

Изделия готовы к досрочной передачи заказчику. В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

PC-80 — неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

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Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.