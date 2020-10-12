Шкарлет рассказал о судьбе студентов во время карантина

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Во время дистанционного обучения студентов не будут выселять из общежитий

В Министерстве образования пообещали учитывать интересы студентов, которые работают, живут в «красных» регионах, переселенцев и сирот. Они смогут и далее жить в общежитии во время перехода на дистанционную форму обучения. Об этом написал и.о. главы Министерства образования Украины Серей Шкарлет. Он написал о том, что студенты могут не переживать о выселении их общежитий и пообещал обратить на это внимание на заседаниях правительства. Вместе с тем, Шкарлет подчеркнул, что именно общежитие считает местом потенциально опасным, где может активно распространяться коронавирус, информирует enovosty.com/news.

В официальном документе Минобразования будет прописана специальная рекомендация о том, чтобы руководству учебных заведений учитывало нужды студентов и сохраняло за ними места в общежитиях. В рекомендации также упоминается и пересчет денег, которые заплачены за месяц с 15 октября по 15 ноября. Сергей Шкарлет попросил относится к рекомендациям не с эмоциями, а, учитывая нынешние реалии опасности распространения пандемии коронавируса.

Напомним, в апреле текущего года Министерство образования и науки Украины также выступило с заявлением о том, что на период карантина недопустимо принудительно выселять соискателей образования из общежитий или давать им рекомендации оставлять общежития.

Напомним также о том, с сегодняшнего дня изменились карантинные зоны в Украины: регионы раскрасили в новые цвета.

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