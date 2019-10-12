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Новая жизнь бойца АТО под Офисом Президента Украины (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Новая жизнь бойца АТО под Офисом Президента Украины (ВИДЕО)
 
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Офис Президента Украины, центральный вход, перед ним небольшая палатка со странной надписью «Я отработанный материал». Так называет себя бывший боец АТО, бывший житель оккупированого Крыма, бывший пациент тубдиспансера и нынешний владелец одноместной палатки в самом центре Киева Усеинов Аблазиз.

Вот уже неделю живет вполне реальный человек на законных основаниях (разрешение на проведение акции получено) в палатке по Офисом Президента Украины Владимира Зеленского.
Бывший военнослужащий ВСУ, который покинул свою родину, оккупированный Крым, поборов свой страх перед войной пошёл на передовую, честно служил, но был демобилизован из рядов ВСУ после диагностирования туберкулеза. Сейчас живет в самом сердце столицы, в «комфортабельной палатке», практически на расстоянии вытянутой руки от первого лица государства.
Маленькая история, маленького человека, который оказался для своей страны отработанным материалом.
Подробнее его историю смотрите ниже в видео…


Автор: Елена Каденко
Посещений: 903

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