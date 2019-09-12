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Синоптик: Завтра в Украине — синоптическая роскошь

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптик: Завтра в Украине - синоптическая роскошь
 
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Пятница ознаменуется в Украине по-летнему теплой погодой.

Завтра, 13 сентября, страна ощутит летнее тепло. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Пятницу она назвала «синоптической роскошью», информирует enovosty.com/news.

В среднем столбики термометров поднимутся до +24…+30 градусов. В столице завтра осадков не прогнозируется. Днем в Киеве воздух прогреется максимально до +28.

Диденко призывает украинцев насладиться последним летним деньком, ведь уже на выходных к нам придет дождевой прохладный фронт. Первыми ощутят изменение погоды жители западных и северных регионов.

Добавим, что о субботнем и воскресном похолодании ранее сообщали и в Украгидрометцентре. 15 сентября, согласно прогнозу, воздух в Украине прогреется до +13…+18 градусов. Теплее будет на юге – там столбики термометров покажут +20.

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Осадков, по прогнозу синоптиков, на выходных будет не очень много. В субботу и воскресенье умеренные дожди вероятны на западе, на севере и в центре Украины.

В понедельник, 16 сентября, должно произойти небольшое повышение температуры. Такое потепление продержится до конца следующей недели, после чего ожидается резкое похолодание – до +10 градусов.


Автор: Катерина Лукьянчук
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