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СБУ выявила высокотехнологические теплицы, на которых выращивалась марихуана

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ выявила высокотехнологические теплицы, на которых выращивалась марихуана
 
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На Ивано-Франковщине сотрудники СБУ выявили высокотехнологические теплицы, на которых выращивалась марихуана

На Ивано-Франковщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной преступной группировки, которая наладила масштабное выращивание марихуаны и ее химическую обработку, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что в Косовском районе области местный житель с сообщниками взял в аренду в одном из сел теплично-овощной комбинат. В теплицах площадью четыре гектара злоумышленники высадили элитные сорта каннабиса с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола. Хозяйственные и административные здания приспособили под переработку наркотического сырья.

Во время спецоперации правоохранители задержали одного из двух организаторов, а также двадцать наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории. В теплицах на специальном грунте обнаружено почти 100 000 наркосодержащих растений и измельченную растительную массу конопли общим весом более тонны. Стоимость изготовленного из этого сырья наркотика на черном рынке составила бы более 50 000 000 евро.

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Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охраняемой служебными собаками. Наемные работники и охрана работали в две смены за денежное вознаграждение и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Персонал при работе запирали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода.

Килограмм готового зелья организаторы сбывали за три с половиной тысячи евро. Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 188

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