В Украине подешевел борщевой набор

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Согласно данным Госстата, стоимость борщевого набора дешевле, чем в прошлом году

В Госстате сообщили, что в Украине стоимость борщевого набора сейчас меньше, чем в прошлом году. Кроме того, цена может снизиться еще больше, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что несмотря на общее повышение цен на продукты питания, стоимость овощей борщевого набора в июне наоборот, начала уменьшаться. В июле же цены снизились еще на 15%. В частности, средняя стоимость моркови сейчас составляет около 8 гривень, килограмм картофеля стоит 5 гривень за килограмм

Отмечается, что причиной такой тенденции эксперты называют хороший урожай, который сформировал избыток предложения. Ведь в прошлом году украинские аграрии не удовлетворили до конца спрос украинского рынка в овощах борщового набора. Их приходилось импортировать. Именно поэтому цены были выше. Как сообщают аналитики East-Fruit, рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Прошедшая неделя на рынке моркови в Украине завершился установлением ценового диапазона 6-9 гривень/килограмм, но уже с начала текущего этот диапазон снизился до 5-7 гривень/килограмм, в зависимости от качества и объема партии продукции. При этом спрос на морковь сохраняется стабильно высоким, а уменьшение ранее установленных цен производители используют как инструмент увеличения объемов партий при продаже имеющейся продукции.