В Антарктиде находятся базы инопланетян,- экс-военный

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Антарктида является идеальным местом для организации различных военных баз. Много заброшенных строений времен Второй мировой войны можно там найти. Но, американский военный говорит, что Антарктиду постоянно навещают и представители иных цивилизаций.

Бывший сержант 6-й эскадрильи развития Антарктиды Брайан, во время интервью рассказал, что видел, как огромный НЛО влетал в дыру во льду, информирует enovosty.com/news.

Во время своей службы военный мог летать на зонами, которые были закрыты для пилотов других стран. В одном таком полете он стал свидетелем того, как НЛО вошел в огромную дыру. Он добавил, что видел это еще несколько раз. Дыра размещена примерно в 15 км от южного полюса в нелетной зоне.

Байран говорит, что видел только одну базу, но уверен, что их там гораздо больше. И лидеры передовых государств знают от их существование, даже сотрудничают с пришельцами.