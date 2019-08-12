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СБУ предотвратила незаконное отчуждение коммунального имущества

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На Черкащине сотрудники СБУ предотвратили незаконное отчуждение коммунального имущества

В Черкасской области в рамках реализации мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ предотвратила незаконное отчуждение коммунального имущества, принадлежащего энергетической инфраструктуре региона, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что уполномоченный государством ликвидатор обанкротившегося предприятия незаконно выставил на торги комплекс электрических сетей города Смела. Чиновник подал в Министерство экономического развития и торговли Украины поддельные данные. В состав целостного имущественного комплекса предприятия-банкрота злоумышленник включил электрические сети и оборудование, находящееся в коммунальной собственности и входящее в единую систему энергетического обеспечения города.

В случае осуществления этой сделки, по оценкам экспертов, коммунальному хозяйству города был бы нанесен экономический ущерб на сумму более чем 2 миллиона гривен. Кроме того, такие действия могли бы привести к нарушению устойчивого функционирования энергетической системы города.

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В рамках открытого уголовного производства на имущественный комплекс наложен арест. Ликвидатору государственного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Предупреждение незаконного отчуждения проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 205

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