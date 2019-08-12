СБУ предотвратила незаконное отчуждение коммунального имущества

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ предотвратила незаконное отчуждение коммунального имущества СБУ предотвратила незаконное отчуждение коммунального имущества

Закрыть Отправить

На Черкащине сотрудники СБУ предотвратили незаконное отчуждение коммунального имущества

В Черкасской области в рамках реализации мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ предотвратила незаконное отчуждение коммунального имущества, принадлежащего энергетической инфраструктуре региона, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что уполномоченный государством ликвидатор обанкротившегося предприятия незаконно выставил на торги комплекс электрических сетей города Смела. Чиновник подал в Министерство экономического развития и торговли Украины поддельные данные. В состав целостного имущественного комплекса предприятия-банкрота злоумышленник включил электрические сети и оборудование, находящееся в коммунальной собственности и входящее в единую систему энергетического обеспечения города.

В случае осуществления этой сделки, по оценкам экспертов, коммунальному хозяйству города был бы нанесен экономический ущерб на сумму более чем 2 миллиона гривен. Кроме того, такие действия могли бы привести к нарушению устойчивого функционирования энергетической системы города.

Читайте: В России предъявили окончательное обвинение украинским морякам

В рамках открытого уголовного производства на имущественный комплекс наложен арест. Ликвидатору государственного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Предупреждение незаконного отчуждения проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.