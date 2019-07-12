В МОН рассказали, что необходимо делать абитуриентам с ошибками в документах

Главная » Последние новости » Новости общества » В МОН рассказали, что необходимо делать абитуриентам с ошибками в документах В МОН рассказали, что необходимо делать абитуриентам с ошибками в документах

Закрыть Отправить

В МОН сообщили, что абитуриентам, в свидетельствах о базовом или среднем образовании которых есть опечатки или ошибки, можно регистрировать е-кабинеты и подавать заявления в ВУЗы

В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили, что абитуриентам, в свидетельствах о базовом или среднем образовании которых есть опечатки или ошибки, можно регистрировать е-кабинеты и подавать заявления в ВУЗы без срочной замены документа, информирует enovosty.com/news.

В то же время, выпускникам 9-х классов, подающим документ о базовом общем среднем образовании в ВУЗ, необходимо приложить к свидетельству справку учебного заведения с информацией о том, что во время оформления свидетельства была допущена ошибка. В справке должна быть указана правильная информация о необходимых реквизитах.

Возможность подачи заявления в ВУЗы на основании документа с ошибками является временной возможностью. Абитуриентам все равно необходимо заменить документ с ошибками на правильный вариант до 1 октября 2019 года, потому что он будет проверяться после зачисления в ВУЗ. Кроме того, если студент не заменит документ с ошибками на правильный, в будущем он не сможет получить диплом о высшем образовании.

Читайте: В столице опять "минирование": Заминированы все учебные заведения, родильные дома и ряд ТЦ