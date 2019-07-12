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Ученые: пророчества Ванги и Эйнштейна начинают сбываться

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые: пророчества Ванги и Эйнштейна начинают сбываться
 
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Ученые заявили, что уже можно заметить, как пророчества болгарской провидицы и всемирно известного физика начинают сбываться.

Великая Ванга считала, что перед тем как погибнут люди, начнут массово гибнуть пчелы. Эйештейн говорил, что человечество сможет прожить еще 4 года после массового исчезновения этих насекомых, информирует enovosty.com/news.

Ученые подчеркивают, что еще в 2006 году началась массовое вымирание пчел. Эксперты полагают, что в 2035 году они вообще исчезнут с лица земли. Отметим, что болгарская провидица говорила, что конец света произойдет в 2004 году. Можно считать, что она ошиблась всего на пару лет.

Специалисты объяснили, почему пчелы сигнализируют о скором конце. Они несут ответственность за опыление растений. Эти насекомые обрабатывают 90 процентов флоры. Если они погибнут, мир охватит стихийный голод, так как большинство культур исчезнет.

Во всем мире наблюдается гибель пчел, их популяция активно сокращается.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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