СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Днепре деятельность крупной нарколаборатории

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Днепре деятельность наркогруппировки, которая специализировалась на производстве и сбыте психотропных препаратов в крупных размерах, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входило трое местных жителей. Злоумышленники организовали нарколабораторию, в которой наладили изготовление психотропного вещества — метамфетамина. Наркодельцы распространяли «товар» через разветвленную сеть дилеров в городе и области.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела оборудованную нарколабораторию, метамфетамин, прекурсоры, каннабис, специальные устройства для взвешивания и фасовки психотропных веществ, двенадцать единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты марок «ТТ», «Браунинг», «Маузер», два охотничьих ружья, шестьсот патронов различного калибра, оборудование для переработки травматического оружия в боевое.

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Изъятые психотропные вещества и огнестрельное оружие направлено на экспертизу. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному производству и сбыту психотропных веществ