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СБУ разоблачила очередные попытки вербовки украинских граждан

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Сотрудники СБУ разоблачили вербовку жителя Кропивницкого представителями так называемой «МГБ ДНР» для проведения разведывательно-диверсионной деятельности

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили вербовку жителя Кропивницкого представителями так называемой «МГБ ДНР» для проведения разведывательно-диверсионной деятельности на территории Кировоградской области, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Кропивницкого с 2017 года неоднократно посещал близких родственников на временно оккупированной территории Донецкой области. Во время очередной поездки в мае 2019 года с мужчиной наладил контакт представитель так называемой «МГБ ДНР», который заставил его подписать соответствующее обязательство о тайном сотрудничестве.

По заданию врага мужчина в течение двух месяцев должен был устроиться на службу в одну из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области. Вербовщиков, прежде всего, интересовал доступ к объектам хранения оружия и боеприпасов. Связь с «кураторами» житель Кропивницкого должен был поддерживать через своих родственников, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

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Опасаясь за жизнь своих родных, по возвращению домой мужчина пытался устроиться на службу в военное подразделение. Однако он не выполнил поручение вражеской стороны, поскольку стал объектом внимания украинской спецслужбы.

Сейчас в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, житель Кропивницкого дает показания об обстоятельствах вербовки и поставленныех задачах. Продолжается досудебное следствие.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 471

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