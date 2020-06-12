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20:28 СБУ блокировала деятельность мошенников, которые оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома
20:08 В Карачаево-Черкессии коронавирусный коллапс, - Злой Одессит
19:59 Стало известно, что для Украины означает новый статус в НАТО
19:48 В Киеве меняются условия проезда для льготников
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СБУ блокировала деятельность мошенников, которые оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала деятельность мошенников, которые оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома
 
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СБУ блокировала деятельность мошенников, которые оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, участники которой оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники спецслужбы совместно с Киберполицией и следователями Нацполиции установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепропетровщины. Нанятый ими «персонал» колл-центра звонил гражданам якобы от имени мобильных операторов и «спрашивал» персональные данные для несанкционированного выпуска дубликатов сим-карт. Получив информацию, злоумышленники через интернет оформляли на эти реквизиты так называемые «быстрые» кредиты и присваивали деньги.

По предварительным данным следствия, за период «работы» злоумышленники успели взять кредиты от имени нескольких сотен граждан. В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по месту работы подпольного колл-центра в Кривом Роге и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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