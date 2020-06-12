Нацполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты пользователей соцсетей

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Нацполиция разоблачила деятельность хакера, который взламывал аккаунты пользователей соцсетей

В Закарпатской области работники отдела противодействия киберпреступности, совместно с ужгородскими правоохранителями, под процессуальным руководством Ужгородской прокуратуры разоблачили мужчину, который незаконно получал доступ к данным своих клиентов, информирует enovosty.com/news.

Фигурант разработал вредоносное программное обеспечение для взлома аккаунтов пользователей соцсетей. Приобретя программу через созданный специальный канал в общедоступном мессенджере, и установив на свой гаджет, клиенты получали возможность взламывать сетевые аккаунты пользователей соцсетей, а сам злоумышленник получал беспрепятственный доступ к гаджетам своих клиентов.

Один из пострадавших, заподозрив, что приобретенный интернет-продукт может быть хакерским, обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что после того, как приобрел приложение для взлома аккаунтов, понял, что к его компьютеру имеет доступ другой человек.

Во время проведения работниками отдела киберполиции в Закарпатской области санкционированных обысков по месту жительства фигурантов изъято используемую в преступных целях компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские платежные карточки и флешносители информации.

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