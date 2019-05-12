В Украине отмечают День матери: история праздника

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине отмечают День матери: история праздника В Украине отмечают День матери: история праздника

Закрыть Отправить

Во второе воскресенье мая в нашей стране традиционно отмечают День матери. Этот светлый праздник посвящен тем, кто дарит жизнь, поддержку и безвозмездную любовь.

Сегодня, 12 мая, в Украине традиционно празднуют День матери. Данное торжество ежегодно отмечают во второе майское воскресенье. Отметим, дата была закреплена 10 мая 1999 года президентским Указом, информирует enovosty.com/news.

12 мая 2019 года жители еще 85 стран отмечают этот торжественный день. День матери официально начали праздновать с 1914 года. Именно тогда в Америке 8 мая впервые на госуровне благодарили матерей.

Идея праздника принадлежит Джулии Ворд, пацифистке, которая с 1872 года призывала мир внедрить праздник, объединяющий всех мам в борьбе за мирное небо. Позже ее поддержала Анна Джарвис, которая «атаковала» различные американские госучреждения с просьбой ввести День матери. После США этот День стали отмечать и в других странах.

К нам этот праздник пришел в 1928 году благодаря активной украинской общине. Первой День матери отпраздновала украинская диаспора в Канаде. В 1929 году его отметили во Львове. Однако уже в 1939 году власти СССР ввели запрет на День матери. Лишь в 1999 году Указ Леонида Кучмы внедрил вновь в Украине этот праздник.

Читайте: Адвокат Трампа отменил визит в Украину

Во второе майское воскресенье следует поздравлять тех, кто подарил нам жизнь, воспитал и помогал взрослеть. Порадовать сегодня своих мам можно не только подарками, но и словами любви и поддержки. В США в День матери люди цепляют к одежде гвоздику: красный цветок символизирует, что мама рядом с нами, а белая – что она уже в другом мире.