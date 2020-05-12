Полицейские блокировали деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Полицейские блокировали деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков (ВИДЕО) Полицейские блокировали деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков (ВИДЕО)

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Двое молодых людей наладили сбыт психотропных веществ - марок, таблеток, галлюциногенных грибов и даже кондитерских изделий. Выявленные в ходе обысков наркотики направлены на экспертизу. Стоимость «товара» составляет около 10 млн гривен.

Работники Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры № 10 задержали двоих 23-летних наркосбытчиков, которые организовали деятельность интернет-ресурса по продаже наркотиков и психотропных веществ. Правоохранители провели неотложные обыски и изъяли наркотики, которые направили на экспертизу, информирует enovosty.com/news.

Также стоит отметить, что структурные подразделения полиции постоянно ориентированы на борьбу с наркопреступностью, особенно на документирование сбыта запрещенных веществ через закладки. В ходе документирования деятельности наркосбытчиков полицейские установили, что в интернет-магазине они предлагали наркотики в виде марок, таблеток, галлюциногенных грибов и кондитерских изделий с каннабисом, а распространяли их через курьерские доставки. Стоимость изъятых во время обысков наркотических и психотропных веществ по ценам «черного рынка» составляет около 10 млн гривен.

Из квартиры, которая использовалась как склад, правоохранители изъяли 1560 марок, 3164 таблетки и банковские карточки. При личном обыске одного из злоумышленников изъяли около 60 граммов высушенного вещества растительного происхождения, 51 таблетку МДМА и бутылку с бутиратом, а из машины его сообщника — 8 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения, 264 таблетки, 81 бутылку с бутиратом, 167 кондитерских изделий с каннабисом, несколько фрагментов бумаги марки ЛСД и др.

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По словам начальника отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александра Дыбова, правоохранители установили и задержали 32-летнего жителя города Бровары, который приобрел через указанный интернет-магазин наркотическое средство. В ходе поверхностного осмотра работники полиции изъяли у него полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом белого цвета весом около 50гр.