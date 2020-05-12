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На радость детям: в Шанхае снова открылся Диснейленд — яркие фото

Главная » Последние новости » Новости общества » На радость детям: в Шанхае снова открылся Диснейленд - яркие фото
 
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В понедельник тысячи посетителей впервые за три месяца устремились в Шанхайский Диснейленд. Парк в Китае стал первым парком подобного типа, который открылся после начала глобальной пандемии COVID-19.

Микки Маус присоединился к знакомым персонажам Диснея, приветствуя толпу, но в шанхайском парке пока что не будет так, как прежде: вместо толпы и фейерверков здесь будут обязательное ношение масок, измерение температуры и социальные дистанции между посетителями и сотрудниками, информирует enovosty.com/news.

В то время как Микки Маус присоединился к знакомым персонажам Диснея, приветствуя толпу, шанхайский опыт не будет таким, каким он был: вместо парадов и фейерверков здесь есть обязательные маски, показы температуры и социальные дистанции для посетителей и сотрудников. REUTERS / Aly Song

Парк Disney в Китае стоимостью 5,5 миллиардов долларов — первый из шести таких парков во всем мире, открывшийся после начала пандемии, в результате которой погибло более 280 000 человек.

Флагман Disney в Китае стоимостью 5,5 миллиардов долларов - первый из шести курортов по всему миру, открывшийся после пандемии, в результате которой погибло более 280 000 человек, что привело к беспорядкам в сфере обслуживания потребителей по всему миру. REUTERS / Aly Song

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Закрытие этого парка лишило компанию 1,4 миллиарда долларов прибыли.

Повторное открытие может дать представление о том, как Disney может начать восстанавливаться после закрытий, которые, как предполагается, лишат 1,4 миллиарда долларов прибыли компании. REUTERS / Aly Song

В парке не открыли интерактивные детские игровые площадки и театральные представления в помещении.

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Помимо проведения парадов и фейерверков - замена последнего на вечернее проекционное световое шоу - Дисней закрыл интерактивные детские игровые площадки и театральные представления в помещении. REUTERS / Aly Song

Тем не менее, подавляющее большинство его аттракционов, а также большинство ресторанов и выставок будут открыты, сказал Эндрю Больштейн, старший вице-президент парка. По его словам, со временем может открыться еще больше локаций, в зависимости от ситуации и правительственных постановлений. 

Тем не менее, подавляющее большинство его аттракционов, а также большинство ресторанов и выставок будут открыты, сказал Эндрю Больштейн, старший вице-президент парка по операциям. По его словам, со временем может открыться еще больше в зависимости от ситуации и правительственных постановлений. REUTERS / Aly Song

Посетители в масках выстраивались в очередь, чтобы войти. Посетителей, имеющих годовые пропуска, просят заранее забронировать время и день входа, а билеты на первые дни открытия Шанхайского Диснейленда были быстро распроданы.

Посетители в масках выстраиваются в очередь, чтобы войти. Посетителей, имеющих годовые пропуска, просят заранее забронировать время и день входа, а билеты на первые дни открытия Шанхайского Диснейленда были распроданы. REUTERS / Aly Song

Также были добавлены маркеры в местах, где люди могут собираться, такие как магазины и развлекательные зоны, чтобы указать посетителям, где и где нельзя стоять, в то время как звуковые объявления регулярно напоминают гостям о необходимости поддерживать социальную дистанцию. Посетителей на аттракционах также просят хорошо сидеть в стороне. REUTERS / Aly Song

Гостей в понедельник, в основном родителей с детьми или молодых пар, приветствовали на входе сотрудники парка, и их просили показать зеленый код здоровья на их мобильных телефонах, прежде чем пропустить. Все были в масках.

Гостей понедельника, в основном родителей с детьми или молодых пар, приветствовали сотрудники парка, когда они входили, и их просили показать зеленый код здоровья на их мобильных телефонах, прежде чем их пропустили. Все были в масках. REUTERS / Aly Song

11 мая сотрудники приветствуют гостей в защитных масках. REUTERS / Aly Song

Микки Маус и Минни Маус приветствуют гостей.

Персонажи Диснея Микки Маус и Минни Маус приветствуют гостей. REUTERS / Aly Song

Посетители в лицевых масках в Шанхайском Диснейлендском тематическом парке по мере его открытия. REUTERS / Aly Song

Сотрудники, носящие маски, стоят возле тематического парка Shanghai Disneyland, когда он снова открывается. REUTERS / Aly Song

Посетители в масках выстраиваются в очередь, чтобы войти. REUTERS / Aly Song

Посетители держат маски в тематическом парке Shanghai Disneyland, когда он снова открывается. REUTERS / Aly Song

Девушка в маске позирует для картины. REUTERS / Aly Song

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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