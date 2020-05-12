На радость детям: в Шанхае снова открылся Диснейленд — яркие фото

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В понедельник тысячи посетителей впервые за три месяца устремились в Шанхайский Диснейленд. Парк в Китае стал первым парком подобного типа, который открылся после начала глобальной пандемии COVID-19.

Микки Маус присоединился к знакомым персонажам Диснея, приветствуя толпу, но в шанхайском парке пока что не будет так, как прежде: вместо толпы и фейерверков здесь будут обязательное ношение масок, измерение температуры и социальные дистанции между посетителями и сотрудниками, информирует enovosty.com/news.

Парк Disney в Китае стоимостью 5,5 миллиардов долларов — первый из шести таких парков во всем мире, открывшийся после начала пандемии, в результате которой погибло более 280 000 человек.

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Закрытие этого парка лишило компанию 1,4 миллиарда долларов прибыли.

В парке не открыли интерактивные детские игровые площадки и театральные представления в помещении.

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Тем не менее, подавляющее большинство его аттракционов, а также большинство ресторанов и выставок будут открыты, сказал Эндрю Больштейн, старший вице-президент парка. По его словам, со временем может открыться еще больше локаций, в зависимости от ситуации и правительственных постановлений.

Посетители в масках выстраивались в очередь, чтобы войти. Посетителей, имеющих годовые пропуска, просят заранее забронировать время и день входа, а билеты на первые дни открытия Шанхайского Диснейленда были быстро распроданы.

Гостей в понедельник, в основном родителей с детьми или молодых пар, приветствовали на входе сотрудники парка, и их просили показать зеленый код здоровья на их мобильных телефонах, прежде чем пропустить. Все были в масках.

Микки Маус и Минни Маус приветствуют гостей.

Источник: Reuters