В Нацбанке будут обеззараживать банкноты от коронавируса

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Яков Смолий сообщил, что в Нацбанке в специальных хранилищах будут обеззараживать банкноты от коронавируса

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что в Украине гривневые банкноты будут обеззараживаться путем помещения их в специальные хранилища

Яков Смолий рассказал, что обработка наличности Нацбанком является стандартным технологическим процессом, в результате которого пригодные наличные передаются в дальнейшее обращение, а непригодные — изымаются. А в период коронавируса обработка гривневых банкнот будет отличаться. , информирует enovosty.com/news.

Банкноты будут обеззараживаться в специальных хранилищах две недели, а только потом попадать в технологический цикл, где будет проходить их идентификация

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Ранее сообщалось, что в украинских банках аномального спроса из-за коронавируса на наличные средства нет