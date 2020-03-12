В Киеве заработали первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения: уже зафиксировано 32 541 нарушений

Главная » Последние новости » Новости общества » В Киеве заработали первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения: уже зафиксировано 32 541 нарушений В Киеве заработали первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения: уже зафиксировано 32 541 нарушений

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Арсен Аваков сообщил, что с сегодняшнего дня в столице заработали первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что с сегодняшнего дня в столице заработало 20 камер, еще 30 будут установлены в Киевской области до 1 мая, а постановления об административных штрафах нарушители начнут получать уже с 1 мая 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что запуск Аналитического центра безопасности дорожного движения — это финальный шаг к введению автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в стране.

«Сейчас на часах только 10.50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушений дорожного движения в Киеве. И это работают только 20 первых камер», — сказал Арсен Аваков.

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Министр привел ужасающую статистику — за 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибли 174 095 человек и почти 1 264 000 граждан получили травмы.

«Внедрение контроля дорожного движения очень сильно влияет на количество ДТП. Статистика показывает, что как только новая Патрульная полиция заработала в крупных городах и на дорогах государственного значения — смертность снизилась на 1000 жизней в год. Это не просто цифры в отчете — это тысяча спасенных жизней! По моему мнению, других аргументов относительно важности этой программы не нужно», — добавил Арсен Аваков.

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В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что введение автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в Украине крайне важно потому, что по статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

«На сегодняшний день установлено 20 камер в Киеве. До 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Они будут работать в местах, где по статистике, погибло и травмировались в ДТП больше всего наших граждан», — сказал Антон Геращенко.