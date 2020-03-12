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СБУ блокировала масштабное производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции (ВИДЕО)

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СБУ блокировала масштабное производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции в различных регионах страны

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с УСБУ в Волынской области разоблачили незаконное изготовление в промышленных масштабах и сбыт контрафактной алкогольной подакцизной продукции в различных регионах страны, информирует enovosty.com/news.

В подпольном цехе, расположенном в промышленной зоне Обухова Киевской области, злоумышленники организовали нелегальное производство этилового спирта.

СБУ блокировала масштабное производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции (ВИДЕО)

Ежемесячно дельцы изготавливали до 30 тонн сырья стоимостью около миллиона гривен. Половину «товара» они отправляли сообщникам в западный регион. Остальное — сбывали подпольным производителям алкогольной продукции по всей Украине.

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Так, в ходе проведения следственных действий только в Луцке установлено, что кустарный цех преступники обустроили в подвальном помещении по месту жительства одного из них. Подделку производили в антисанитарных условиях с добавлением технических спиртов, ароматизаторов и красителей сомнительного качества. Опасную для жизни и здоровья граждан продукцию под видом известных отечественных марок дельцы продавали в сети розничной торговли области.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 379

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