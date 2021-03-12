Попытки Минкульта вмешиваться в функционирование закона о языке — вредные и лишние, — Вятрович

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

13.03.2021 г.
19:47Украинским абитуриентам для поступления в вузы понадобятся три документа
19:19Кравчук не исключает, что Россия может спровоцировать широкомасштабный конфликт на Донбассе
17:35В Украине выросли штрафы за вождение авто в пьяном виде
16:39Прививку от коронавируса сделали уже почти 48 тысяч украинцев
11:58Учёные рассказали, какого цвета коронавирус на самом деле
09:32В Украину идет долгожданное потепление: прогноз погоды на субботу
12.03.2021 г.
22:30Названы города Украины, в которых самый грязный воздух
Все новости общества

Аналитика

11.03.2021

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Недавно исполнился ровно год, как Денис Шмыгаль занял пост премьер-министра Украины. Приоритетными для него и его команды были вопросы завершения войны ...
08.03.2021

Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина

Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Современная женщина сочетает в себе ум, силу, нежность, собранность, креатив, логику, мириады талантов… Она, словно симфонический оркестр с разными группами ...
02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...

Последние новости

13.03.2021 г.
23:52 Большинство украинских миллиардеров значительно разбогатели в год коронакризиса - Forbes
20:28 Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тыс. долларов
20:18 Ученые заявили о формировании нового континента в Индийском океане
19:57 Названы главные причины, почему Украину накрыла третья волна коронавируса
19:47 Украинским абитуриентам для поступления в вузы понадобятся три документа
19:34 Во Львове школы хотят перевести на дистанционное обучение из-за коронавируса
19:19 Кравчук не исключает, что Россия может спровоцировать широкомасштабный конфликт на Донбассе
18:22 "Слуги народа" будут просить Зеленского пойти на второй президентский срок
17:35 В Украине выросли штрафы за вождение авто в пьяном виде
16:39 Прививку от коронавируса сделали уже почти 48 тысяч украинцев
16:37 Сегодня - 60-я годовщина Куреневской трагедии в Киеве: как это было
16:22 Патрульная полиция оштрафовала Арахамию за парковку автомобиля на "зебре" (ФОТО)
15:22 Работники завода "Электротяжмаш" остаются без работы: у предприятия нет заказов
14:05 Укравтодор подписал соглашение о строительстве в Украине первого автобана
14:05 Зеленский: Партия "Слуга народа" очищается от засланных казачков и случайных людей. ВИДЕО
12:56 В Евросоюзе планируют достичь коллективного иммунитета от коронавируса к осени
12:23 Мартовское обновление Windows приводит к «синему экрану смерти»
11:58 Учёные рассказали, какого цвета коронавирус на самом деле
11:22 “Слуга народа ” Никита Потураев попал в Единый реестр коррупционеров
09:56 Зеленский: "Украина дает сдачи… Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов". ВИДЕО
09:32 В Украину идет долгожданное потепление: прогноз погоды на субботу
09:17 "Буковель" закрыли на карантин. Нарушение карантина и КПП на въезде. ВИДЕО
09:05 Данилов: Никто не говорит о национализации "Мотор Сичи"
08:48 В Украине новый рекорд - более 13 тысяч новых случаев COVID
12.03.2021 г.
23:00 В Париже впервые за 50 лет перекрасят Эйфелеву башню
22:30 Названы города Украины, в которых самый грязный воздух
22:10 Стало известно, какие автомобили в Украине не смогут пройти техосмотр
19:15 В этом году украинские вузы ждут важные изменения
18:09 Кулеба озвучил два ключевых задания для «зеленого курса» с Европой
17:30 Украинская авиация может усилиться американскими F-15
17:08 ЕС продлил санкции против России
16:53 В Украине увеличат прожиточный минимум и минимальную пенсию
16:28 Погода в Украине: В страну идут новые снегопады и тепло до +14
15:48 Новый томос для Украины: Филарет обратился к Зеленскому из-за визита Варфоломея
15:34 Карантин в Украине: Винница вводит ограничения «красного» уровня
15:13 Восточная Украина не будет развиваться без двух факторов, - Инна Совсун
15:09 Ярославский создаст первое в Харькове казино в пятизвездочном luxury-отеле Kharkiv Palace — КРАИЛ выдала разрешение
15:04 Непогода в Киеве: Кличко предложил сократить рабочий день
15:00 Война на Донбассе: Враг обстрелял из гранатометов украинские позиции под Водяным
14:30 По следу убийцы 7-летней Маши пустили пять собак. Детали громкого происшествия
14:22 Стало известно, как изменятся зарплаты украинских учителей
14:08 Попытки Минкульта вмешиваться в функционирование закона о языке - вредные и лишние, - Вятрович
14:05 Курьез: в супермаркете камера засняла полёт «ожившей» бутылки (ВИДЕО)
13:44 YouTube пометил фильм с Путиным о Крыме как неприемлемый
12:59 Проведение конкурса на избрание глав НАБУ и ГБР должно быть зафиксировано в Конституции, - Радина
12:47 Стало известно, когда Рада рассмотрит законопроекты земельной реформы
12:27 В Мексике легализовали марихуану, - Fox News
12:04 В Украине объявили штормовое предупреждение
11:47 Европа усиливает помощь пострадавшей от вируса экономике, - Associated Press
11:18 У берегов Нигерии пираты атаковали танкер с украинцами на борту
11:07 В Украине за сутки обнаружили рекордное число заболевших COVID-19
10:47 Байден встретится с лидерами Quad для разработки стратегии по противодействию Китаю, - Reuters
10:27 Минфин рассказал, какую сумму госбюджет получил от лотерей
10:10 На Коломыйском озере девушки провалились под лед, спасая собаку
09:58 В США рассказали, как Вашингтон остановит РФ на Донбассе
09:36 Западную часть Украины зальет дождями, а центр засыплет снегом: прогноз погоды (КАРТА)
09:26 Украинская экономика в 2021 году вырастет на 4,3%
09:17 В США на заводе Tesla возник пожар (ФОТО)
08:41 Украина обратилась в Гаагу по ситуации на Донбассе
Все новости »

Попытки Минкульта вмешиваться в функционирование закона о языке — вредные и лишние, — Вятрович

Главная » Последние новости » Новости общества » Попытки Минкульта вмешиваться в функционирование закона о языке - вредные и лишние, - Вятрович
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сейчас в стране наблюдаются попытки вернуть в Украину русификацию

Попытки министра культуры Александра Ткаченко вмешиваться в функционирование закона об украинском языке как государственного абсолютно вредные и ненужные. Такое мнение выразил народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович в комментарии Прямом. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на сайт «Европейской солидарности«.

«Считаю, что любые попытки сейчас со стороны любых политиков вмешиваться в функционирование закона о украинском как государственном являются абсолютно вредными и ненужными. Мы видим, что абсолютное большинство украинцев одобрительно воспринимает и этот закон, и то, как он внедряется в жизнь», — сказал Вятрович.

«Никаких протестов это не вызывает. И когда с 16 января вступили те нормы закона, которые предусматривают необходимость использования украинского языка в сфере обслуживания, принимать какие-то законопроекты, которые предусматривают отсрочку или даже вообще остановку этой нормы закона является во-первых антиконституционным, а во-вторых очень деструктивным», — добавил депутат.

По убеждению Вятровича, такие попытки наоборот уже всколыхнули общество Украины и приведут к протестам.

Читайте: Уволенный Вятрович рассказал, когда в Украине отменят праздник 8 марта

«То, что мы сейчас услышали от президента Зеленского, похоже на якобы осознание им того, что не стоит двигать языковой вопрос, не стоит двигать языковое законодательство. Зато инициатива Ткаченко о продлении якобы попыток отсрочить действие закона абсолютно деструктивна, очень странной. Я убежден, что за такого рода инициативу должна быть определенная политическая ответственность, потому что речь идет не просто о каком-то министре, а о министре культуры, то есть человеке, который непосредственно по своей должности ответственен, в частности, за реализацию этого закона», — сказал он.

«К сожалению, с его стороны не предпринимаются какие-то шаги, направленные на популяризацию украинского языка, на распространение знаний украинского языка, в частности, поддержку различных инициатив по обучению на украинском языке. Вместо этого мы видим попытки вернуть в Украину русификации», — добавил Вятрович.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что депутат Вятрович назвал «демарши вокруг имени Шухевича» результатом действия пропаганды Российской Федерации. Депутат заявил, что с момента провозглашения независимости Украины именем Шухевича называли более 80 улиц и тогда это не мешало ни Польше, ни Израилю.

Читайте: А лично я хохочу: Скрыпин и Вятрович устроили острую перепалку в сети из-за выборов


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 249

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Законопроект «О системе общественного здоровья»: будут ли насильно вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Все статьи





Читайте также

Уволенный Вятрович рассказал, когда в Украине отменят праздник 8 марта
 А лично я хохочу: Скрыпин и Вятрович устроили острую перепалку в сети из-за выборов
Закон о деколонизации: В Украине собрались покончить с российским наследием
 Вятрович заявил о завершении декоммунизации
"Империя — это формат прошлого", - Вятрович назвал условия для пересмотра отношений между украинцами и россиянами
 «Волынь» vs «Катынь»: разительная разница между польскими символами, - Вятрович
"Польша действует в унисон с авторитарной Россией": Вятрович о запрете въезда в Польшу
 9 мая по всей Украине сепаратисты попытаются использовать как реванш, - Вятрович

Армия

Гранатомет РПГ-7
Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (США)
Гранатомет М320 (США)
Бронетранспортер Bison (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Марченко
Оксана
Наливайченко
Валентин
Мкртчан
Олег
Петренко
Павел
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Непогода в Киеве: Кличко предложил сократить рабочий день (4034)

В Украине водителей начнут штрафовать по "доносам": подробности (3601)

Новый томос для Украины: Филарет обратился к Зеленскому из-за визита Варфоломея (3477)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 