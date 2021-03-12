Попытки Минкульта вмешиваться в функционирование закона о языке — вредные и лишние, — Вятрович

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Сейчас в стране наблюдаются попытки вернуть в Украину русификацию

Попытки министра культуры Александра Ткаченко вмешиваться в функционирование закона об украинском языке как государственного абсолютно вредные и ненужные. Такое мнение выразил народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович в комментарии Прямом. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на сайт «Европейской солидарности«.

«Считаю, что любые попытки сейчас со стороны любых политиков вмешиваться в функционирование закона о украинском как государственном являются абсолютно вредными и ненужными. Мы видим, что абсолютное большинство украинцев одобрительно воспринимает и этот закон, и то, как он внедряется в жизнь», — сказал Вятрович.

«Никаких протестов это не вызывает. И когда с 16 января вступили те нормы закона, которые предусматривают необходимость использования украинского языка в сфере обслуживания, принимать какие-то законопроекты, которые предусматривают отсрочку или даже вообще остановку этой нормы закона является во-первых антиконституционным, а во-вторых очень деструктивным», — добавил депутат.

По убеждению Вятровича, такие попытки наоборот уже всколыхнули общество Украины и приведут к протестам.

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«То, что мы сейчас услышали от президента Зеленского, похоже на якобы осознание им того, что не стоит двигать языковой вопрос, не стоит двигать языковое законодательство. Зато инициатива Ткаченко о продлении якобы попыток отсрочить действие закона абсолютно деструктивна, очень странной. Я убежден, что за такого рода инициативу должна быть определенная политическая ответственность, потому что речь идет не просто о каком-то министре, а о министре культуры, то есть человеке, который непосредственно по своей должности ответственен, в частности, за реализацию этого закона», — сказал он.

«К сожалению, с его стороны не предпринимаются какие-то шаги, направленные на популяризацию украинского языка, на распространение знаний украинского языка, в частности, поддержку различных инициатив по обучению на украинском языке. Вместо этого мы видим попытки вернуть в Украину русификации», — добавил Вятрович.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что депутат Вятрович назвал «демарши вокруг имени Шухевича» результатом действия пропаганды Российской Федерации. Депутат заявил, что с момента провозглашения независимости Украины именем Шухевича называли более 80 улиц и тогда это не мешало ни Польше, ни Израилю.

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