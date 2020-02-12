В Нацгвардии прошли учения по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Нацгвардии прошли учения по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma (ФОТО) В Нацгвардии прошли учения по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma (ФОТО)

Закрыть Отправить

Нацгвардейцы прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

Авиаторы Национальной гвардии Украины прошли обучение по управлению новейшими французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что эксперты компании Airbus Helicopter провели теоретические и практические занятия по первичной летной подготовке. Обучение проходило на территории воинской части 2269 НГУ.

В рамках реализации программы запуска Единой системы авиационной безопасности и защиты на территории Украины осуществляется переобучение инженерно-технического и летного состава украинской авиации на вертолетах типа ЕС 225 LP.

Всего Нацгвардия должна получить 12 вертолетов Airbus Н-225 Super Puma. Вертолеты обладают высокой скоростью и большой дальностью полета